Українку не пустили до Польщі через 100-доларову банкноту з високим рівнем радіації

На польсько-українському кордоні в пункті пропуску "Медика" прикордонники виявили у громадянки України 100-доларову банкноту з аномально високим рівнем радіації, пише RMF24.

Інцидент стався під час планової перевірки: система радіометричного контролю зафіксувала підвищене випромінювання в багажі 54-річної громадянки України, яка намагалася ввезти до Польщі майже 10 тисяч доларів готівкою.

Під час додаткового огляду встановили, що джерелом сигналу була одна зі 100-доларових купюр. За даними прикордонної служби, рівень випромінювання банкноти перевищував природний фон приблизно у 1905 разів.

Згодом аналіз показав, що на купюрі містився ізотоп, який використовується в медичних цілях. Готівку вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер, а до розслідування залучили Національне агентство з атомної енергії Польщі.

Громадянці України відмовили у в’їзді до країни. Обставини інциденту наразі уточнюються.