Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд країни ініціював позов до Суд Європейського Союзу у зв’язку з рішенням Євросоюзу про припинення імпорту російського газу та нафти.

Про це глава словацького уряду написав у мережі Х.

Йдеться про регламент, ухвалений Європейський парламент та Рада Європейського Союзу 26 січня 2026 року. Документ передбачає поступову відмову від енергоресурсів із Росії.

"Регламент Європейської Ради та Європейського парламенту від 26 січня 2026 року, по суті, передбачає, що ми припинимо імпорт російського газу та нафти. Ми стурбовані тим, як було ухвалено це положення", – написав Фіцо.

За словами Фіцо, Братислава вважає, що під час ухвалення цього рішення було порушено основоположні принципи ЄС. Зокрема, він наголосив, що такі заходи фактично є санкціями, а отже мали б ухвалюватися одностайно всіма державами-членами, а не кваліфікованою більшістю голосів.

"Ми переконані – і я вважаю, що це не лише наша думка, а й думка інших прем’єр-міністрів, що в даному разі це є режимом санкцій, санкційним заходом. Тому це рішення мало бути ухвалено одноголосно", – заявив прем’єр.

Уряд Словаччини також вважає, що Європейська комісія знала про незгоду окремих країн із запропонованими обмеженнями, однак обрала механізм голосування, який дозволив обійти принцип одностайності.

Позов подано до суду в Люксембурзі з вимогою переглянути законність регламенту. Крім того, Фіцо рекомендував Міністерству юстиції звернутися із клопотанням про тимчасові заходи, які можуть призупинити дію рішення на час розгляду справи.

Словаччина має право оскаржувати акти ЄС у судовому порядку, якщо вважає, що вони суперечать установчим договорам Союзу. Раніше подібний позов подавала і Угорщина.

Кінцевий термін подання позову — 27 квітня 2026 року.

"Суд Європейського Союзу може винести у цій справі рішення, яке стане переломним і визначальним для майбутнього функціонування ЄС", – підсумував прем’єр-міністр Фіцо.