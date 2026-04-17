В ЄС відреагували на погрози Балтійським країнам та Фінляндії збоку Росії

У Єврокомісії спростували заяви РФ про нібито участь Балтії та Фінляндії в атаках дронів.

Аніта Гіппер
Фото: uatv.ua

У Європейській комісії відреагували на заяви російських посадовців про нібито причетність країн Балтії та Фінляндії до організації польотів українських безпілотників для атак на територію Росії, назвавши їх частиною дезінформаційної кампанії Кремля, пише "Суспільне".

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що подібні твердження не мають жодного підтвердження та є типовими для російських інформаційних практик, спрямованих на створення приводу для ескалації та підрив регіональної безпеки.

За її словами, держави-члени ЄС уже публічно спростували ці звинувачення, а будь-які докази на підтримку заяв російської сторони відсутні.

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив про нібито почастішання випадків прольоту українських безпілотників через повітряний простір Фінляндії та країн Балтії під час атак на Росію. Він припустив, що це може свідчити або про неефективність західних систем протиповітряної оборони, або про нібито свідоме сприяння цим державам.

У Єврокомісії наголосили, що подібні заяви не відповідають дійсності та є елементом інформаційного впливу.

﻿
