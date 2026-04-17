Новий президент М'янми схвалив звільнення 4335 засуджених

Такі масові амністії зазвичай проводяться з нагоди Дня незалежності країни в січні та Нового року в квітні.

Президент М'янми Мін Аун Хлайн
Фото: EPA/UPG

Новий президент М'янми Мін Аун Хлайн схвалив звільнення 4335 засуджених з в'язниць країни.

Про це повідомляє DW.

Серед них, як повідомляється, є близько 179 іноземних громадян.

Поки що немає інформації про те, чи буде серед звільнених колишня лідерка М'янми, лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. 80-річна жінка відбуває 27-річний термін ув'язнення у невідомому місці. Обвинувачення проти неї вважаються політично мотивованими.

Її адвокат повідомив агентству Reuters, що термін ув’язнення жінки скоротили на одну шосту частину. Невідомо, чи дозволять їй відбувати решту терміну під домашнім арештом.

Водночас серед звільнених є колишній президент Він М'їн, якого заарештували разом з Аун Сан Су Чжі після військового перевороту в М'янмі 1 лютого 2021 року.

  • Правозахисна група “Асоціація допомоги політичним в'язням” (AAPP) стверджує, що з моменту організації Хлайном перевороту, який привів його до влади у 2021 році, понад 30 000 людей було ув'язнено за політичними обвинуваченнями.
