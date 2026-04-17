У Неаполі під час пограбування банку злодії утримували 25 людей у заручниках

Злочинці вдерлися у відділення просто посеред робочого дня.

В італійському Неаполі близько 12 години дня за місцевим часом зловмисники здійснили спробу пограбування відділення банку Credit Agricole. Увірвавшись до будівлі, вони захопили 25 заручників.

Як пише BBC, поліція оточила будівлю і упродовж 2 годин вела перемовини про звільнення людей. Зрештою злочинці погодилися дати персоналу та відвідувачам банку можливість вийти на вулицю. Їм допомагали пожежники, які розбили вікно, щоб заручники могли швидше залишити приміщення.

За свідченнями потерпілих, грабіжники не застосовували до них насильство, зачинивши в окремій кімнаті. Шестеро людей потребувати допомоги медиків через стан шоку.

Карабіньєрі згодом штурмували будівлю, але на той час грабіжники вже втекли, скориставшись каналізаційним тунелем. Обсяг награбованого поки не вдалося оцінити, проте цікаво, що злочинці узяли мало готівки, натомість зосередившись на коштовностях, які були в захищених індивідуальних депозитних скриньках.