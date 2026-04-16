Уряд Швеції схвалив закони до приєднання до спецтрибуналу та Комісії з розгляду претензій проти Росії

Уряд Швеції підготував два законопроєкти, що стосуються приєднання країни до Спеціального трибуналу за злочин агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард.

За словами міністерки, це рішення є частиною стратегії забезпечення відповідальності російського керівництва за порушення міжнародного права і воєнні злочини.

«Немислимо, щоб керівництво Росії не відповідало за жахливі злочини, скоєні в Україні та проти неї. Сьогодні уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України. Росія треба притягнути до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права. Ми не повинні підводити народ України та не дозволити Росії пожинати плоди своєї агресії», - ідеться в дописі міністерки в соцмережі Х.