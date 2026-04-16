Уряд Швеції схвалив закони до приєднання до спецтрибуналу та Комісії з розгляду претензій проти Росії

Уряд Швеції підготував два законопроєкти, що стосуються приєднання країни до Спеціального трибуналу за злочин агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард.
За словами міністерки, це рішення є частиною стратегії забезпечення відповідальності російського керівництва за порушення міжнародного права і воєнні злочини.
«Немислимо, щоб керівництво Росії не відповідало за жахливі злочини, скоєні в Україні та проти неї. Сьогодні уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України. Росія треба притягнути до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права. Ми не повинні підводити народ України та не дозволити Росії пожинати плоди своєї агресії», - ідеться в дописі міністерки в соцмережі Х.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- У Давосі 22 січня цього року Володимир Зеленський поскаржився, що диктатора Венесуели Мадуро схопили і поставили перед судом, а Путіна – ні. Крім того, Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою.