У Туреччині провели десятки арештів через суперечливий контент у соцмережах після стрілянин у школах

Турецькі слідчі працюють на місці стрілянини у школі в районі Сіверек

Турецька поліція наказала арештувати десятки людей, обвинувачених у публікації суперечливого контенту в соціальних мережах після двох смертельних стрілянин у школах цього тижня.

Видали ордери на арешт 83 осіб, яких було визнано причетними до публікацій та діяльності, що вихваляє злочинність та злочинців і негативно впливають на громадський порядок. Проти них було вжито правових заходів.

Крім того, доступ до 940 облікових записів у соціальних мережах було заблоковано, а 93 групи в Telegram було закрито.

На півдні Туреччини вчора вже другий за останні два дні інцидент з використанням зброї у навчальному закладі. У регіоні Караманмарас нападник вбив у школі 9 людей. У вівторок учень відкрив вогонь у своїй колишній середній школі в районі Сіверек на південному сході, поранивши 16 людей, включно з учнями. Потім він вчинив самогубство.

Ці події викликали протести. Десятки членів профспілок вчителів зібралися в середу ввечері біля міністерства освіти в Анкарі та закликали до дводенного страйку у всій Туреччині.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган висловив сум з приводу "трагічного нападу" в середу, але пообіцяв, що інцидент буде розкрито “в усіх його аспектах”.