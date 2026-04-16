400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
У Туреччині провели десятки арештів через суперечливий контент у соцмережах після стрілянин у школах

Профспілки вчителів закликали до дводенного страйку у всій країні.

Турецькі слідчі працюють на місці стрілянини у школі в районі Сіверек
Фото: EPA/UPG

Турецька поліція наказала арештувати десятки людей, обвинувачених у публікації суперечливого контенту в соціальних мережах після двох смертельних стрілянин у школах цього тижня.

Про це повідомляє France24.

Видали ордери на арешт 83 осіб, яких було визнано причетними до публікацій та діяльності, що вихваляє злочинність та злочинців і негативно впливають на громадський порядок. Проти них було вжито правових заходів.

Крім того, доступ до 940 облікових записів у соціальних мережах було заблоковано, а 93 групи в Telegram було закрито. 

На півдні Туреччини вчора вже другий за останні два дні інцидент з використанням зброї у навчальному закладі. У регіоні Караманмарас нападник вбив у школі 9 людей. У вівторок учень відкрив вогонь у своїй колишній середній школі в районі Сіверек на південному сході, поранивши 16 людей, включно з учнями. Потім він вчинив самогубство.

Ці події викликали протести. Десятки членів профспілок вчителів зібралися в середу ввечері біля міністерства освіти в Анкарі та закликали до дводенного страйку у всій Туреччині.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган висловив сум з приводу "трагічного нападу" в середу, але пообіцяв, що інцидент буде розкрито “в усіх його аспектах”.

Читайте також
