У Туреччині в школі сталася стрілянина. Повідомляють про 16 поранених

У турецькій школі сталася стрілянина. Унаслідок цього поранені 16 людей. Стрільцем назикають колишнього учня.
Подія сталася у південно-східній провінції Туреччини Шанлиурфа. Як повідомив журналістам у вівторок губернатор Хасан Шилдак, підліток відкрив вогонь у школі, поранивши щонайменше 16 людей, серед яких учні та вчителі.
Зазначається, що нападником був колишній 19-річний учень цієї школи. Для нападу він застосував гвинтівку.
Постраждалих доставили до лікарні в районі Сіверек, зазначив Шилдак. Дванадцять із поранених досі перебувають у лікарні.
Нападник покінчив із собою, коли поліція намагалася його затримати на місці події, додав губернатор.
