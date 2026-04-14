У Туреччині в школі сталася стрілянина. Повідомляють про 16 поранених

Стрільцем називають колишнього учня. Він покінчив із собою.

У турецькій школі сталася стрілянина. Унаслідок цього поранені 16 людей. Стрільцем назикають колишнього учня.

Про це пише Reuters.

Подія сталася у південно-східній провінції Туреччини Шанлиурфа. Як повідомив журналістам у вівторок губернатор Хасан Шилдак, підліток відкрив вогонь у школі, поранивши щонайменше 16 людей, серед яких учні та вчителі.

Зазначається, що нападником був колишній 19-річний учень цієї школи. Для нападу він застосував гвинтівку.

Постраждалих доставили до лікарні в районі Сіверек, зазначив Шилдак. Дванадцять із поранених досі перебувають у лікарні.

Нападник покінчив із собою, коли поліція намагалася його затримати на місці події, додав губернатор.