Сі Цзіньпін презентував "мирний план" для Близького Сходу

Він містить чотири пункти, в яких немає опису конкретних кроків. 

Китайський лідер Сі Цзіньпін представив власний мирний план для Близького Сходу. Він оприлюднив його 14 квітня, під час зустрічі з крон-принцем Абу-Дабі Халедом бін Мохамедом у Пекіні, пише The Guardian із посиланням на Xinhua. 

Сі заявив, що Китай хоче відіграти конструктивну роль у мирних переговорах. Він закликав світ не допустити "повернення до закону джунглів". 

План китайського очільника складається із чотирьох пунктів, конкретики в яких немає. 

1. Дотримання принципу мирного співіснування і сприяння побудові спільної, всеохопної, кооперативної і стійкої архітектури безпеки для Близького Сходу і регіону Затоки.

2. Дотримання суверенітету країн, зокрема захисту особового складу, виробництв та інституцій.

3. Дотримання міжнародного права, яке не має застосовуватися лише тоді, коли це зручно, і відкидатися, коли не зручно. 

4. Усі країни мають інтегрувати розвиток і безпеку та створити середовище і внести позитивну енергію в розвиток країн Перської затоки й Близького Сходу. 

Це не перший план, пропонований Пекіном для вирішення конфліктів. У 2023 КНР презентувала 12-пунктний план для закінчення війни Росії проти України. Київ відкинув декілька його пунктів, що вигідні окупантам, як то скасування односторонніх санкцій проти агресора і припинення вогню без виведення російських військ. 

