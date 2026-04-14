Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Армією Австралії вперше в історії командуватиме жінка

55-річна генерал-лейтенантка у липні очолить сухопутні війська.

Армією Австралії вперше в історії командуватиме жінка
С'юзен Койл
Фото: Guardian

Сухопутні війська Австралії вперше за 125 років свого існування отримують жінку-командувачку - нею стане 55-річна С'юзен Койл, яка перебуває у званні генерал-лейтенантки.

Як пише Reuters, Койл служить у війську з 1987 року. За цей час вона стигла пройти кілька керівних посад, перш ніж отримати призначення на найвище місце в австралійській армії.

Досягнення Койл відзначили прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз і міністр оборони Річард Марлз. Обидва сподіваються, що вона слугуватиме прикладом для жінок. які хочуть пов'язати свою кар'єру зі збройними силами.

Наразі 21% особового складу австралійської армії становлять жінки. На вищих керівних посадах жіноче представництво складає 18,5%. Стратегія розвитку збройних сил Австралії передбачає до 2030 року підвищення частки жіночого залучення до 25%.

﻿
Читайте також
