Армією Австралії вперше в історії командуватиме жінка

Сухопутні війська Австралії вперше за 125 років свого існування отримують жінку-командувачку - нею стане 55-річна С'юзен Койл, яка перебуває у званні генерал-лейтенантки.

Як пише Reuters, Койл служить у війську з 1987 року. За цей час вона стигла пройти кілька керівних посад, перш ніж отримати призначення на найвище місце в австралійській армії.

Досягнення Койл відзначили прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз і міністр оборони Річард Марлз. Обидва сподіваються, що вона слугуватиме прикладом для жінок. які хочуть пов'язати свою кар'єру зі збройними силами.

Наразі 21% особового складу австралійської армії становлять жінки. На вищих керівних посадах жіноче представництво складає 18,5%. Стратегія розвитку збройних сил Австралії передбачає до 2030 року підвищення частки жіночого залучення до 25%.