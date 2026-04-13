Трамп заявив про початок повної морської блокади іранських портів і пригрозив знищенням суден біля них

Президент США Дональд Трамп заявив про початок повної морської блокади портів Ірану та готовність знищувати судна, які наближатимуться до іранських портів під час запровадження обмежень.

Про це президент США заявив у Truth Social.

Лідер США зазначив, що хоч США знищили майже весь іранський флот, цілими залишилися деякі "швидкохідні ударні кораблі".

"Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої БЛОКАДИ, його буде негайно ЗНИЩЕНО, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США морем, ЗУПИНЕНО! — заявив президент США.

