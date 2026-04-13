Трамп заявив про початок повної морської блокади іранських портів і пригрозив знищенням суден біля них

Судна, які становитимуть загрозу або порушуватимуть блокаду США, можуть бути "негайно знищені".

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про початок повної морської блокади портів Ірану та готовність знищувати судна, які наближатимуться до іранських портів під час запровадження обмежень.

 Про це президент США заявив у Truth Social.

Лідер США зазначив, що хоч США знищили майже весь іранський флот, цілими залишилися деякі "швидкохідні ударні кораблі".

Фото: скріншот

"Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої БЛОКАДИ, його буде негайно ЗНИЩЕНО, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США морем, ЗУПИНЕНО! — заявив президент США.

Пізніше, Трамп заявив, що у межах посиленого контролю в морській зоні поблизу Ірану судна, які становитимуть загрозу або порушуватимуть правила блокади, можуть бути "негайно знищені".  Він наголосив, що такі дії є частиною ширшої стратегії протидії загрозам у морському просторі.

Президент США також уточнив, що йдеться про використання механізмів, які вже застосовуються під час боротьби з наркотрафіком.  

Окремо Трамп підкреслив, що попередження стосується всіх суден без винятку, які потенційно можуть порушити встановлені обмеження в регіоні.

