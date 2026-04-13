Мадяр: можливий референдум про підтримку вступу України до ЄС, але не за пришвидшеною процедурою

Лідер партії-переможниці виборів в Угорщині "Тиса" Петер Мадяр виступив проти пришвидшеного вступу України до Євросоюзу, оскільки підтримує однаковий процес для усіх кандидатів. Він сказав, що в країні можуть провести референдум на тему підтримки членства України, якщо та виконає всі умови, пише Суспільне з посиланням на заяви політика на брифінгу.

Також він прокоментував питання 90 млрд євро кредиту від блоку, який заблокований угорським урядом. Це питання "не буде на столі", допоки "Тиса" не сформує новий уряд.

Мадяр розкритикував уряд Віктора Орбана за непослідовність у цьому, оскільки спершу він погодив кредит, а потім передумав, тиснучи на Київ для відновлення транзиту нафти із Росії пошкодженим нафтопроводом "Дружба".

"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", – сказав він.

Мадяр згоден з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому кредиті, наводить його слова "Європейська правда".

"Ми не можемо брати на себе більше позик. Але рішення вже прийняте Європейською радою у грудні, тому я не знаю, чому слід повторно піднімати це питання", – зазначив Мадяр.

Також він сказав, що країна не припинить купувати енергоресурси у Росії, бо прагне "дешевих" і "безпечних" постачань, але намагатиметься їх диверсифікувати.

Також Мадяр сказав, що вважає Росію загрозою, але – не росіян. Крім того, він сказав, що Владіміру Путіну першим не дзвонитиме, але якщо той зателефонує йому, то він би попросив росіянина припинити вбивства, пише "Європейська правда".

"Якщо Владімір Путін зателефонує мені, я підійду до телефону, але першим я йому не телефонуватиму. Але якщо ми все ж поговоримо, я попросив би його припинити вбивати, зупинити війну, оскільки (ця війна) не має сенсу… Але боюся, що він (Путін. – Ред.) не діятиме за моєю порадою, але я сподіваюся, що скоро його змусять припинити війну", – сказав він.

Контекст

Учора в Угорщині на парламентських виборах правляча партія "Фідес" поступилася опозиційній "Тисі". Віктор Орбан роками перешкоджав Україні, а з наближенням виборів ще більше розпалював протистояння із Києвом.

Мадяр займав поміркованішу позицію в українському питанні, однак критикував Володимира Зеленського, коли той сказав, що дасть адресу Орбана українським військам, аби той їм пояснив, чому блокує потрібний для купівлі озброєння транш.