Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами минулого року, пише Bloomberg.

Рада національної безпеки Філіппін заявила, що лабораторний аналіз підтвердив – пляшки, вилучені з китайських човнів поблизу Другої мілини Томаса у лютому та жовтні 2025 року, містили ціанід.

Маніла зазначає, що використання високотоксичної хімічної речовини “є формою саботажу”, яка “підриває” стабільність “BRP Sierra Madre” – корабля часів Другої світової війни, який понад два десятиліття стояв на мілині у спірних водах і зараз служить філіппінським військовим форпостом.

Ціанід також може вбити рибу навколо мілини, позбавляючи солдатів джерела їжі.

“Ці лабораторні результати усувають будь-які сумніви щодо небезпечного та незаконного характеру цієї діяльності. Навмисне використання ціаніду викликає серйозну стурбованість щодо незаконної та руйнівної практики та загрожує особовому складу нашого флоту”, – заявили у преслужбі Ради.

Унаслідок пропонується посилити патрулювання навколо спірної мілини.

Рада передасть свої висновки Міністерству закордонних справ для можливого дипломатичного протесту.