Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами минулого року, пише Bloomberg.
Рада національної безпеки Філіппін заявила, що лабораторний аналіз підтвердив – пляшки, вилучені з китайських човнів поблизу Другої мілини Томаса у лютому та жовтні 2025 року, містили ціанід.
Маніла зазначає, що використання високотоксичної хімічної речовини “є формою саботажу”, яка “підриває” стабільність “BRP Sierra Madre” – корабля часів Другої світової війни, який понад два десятиліття стояв на мілині у спірних водах і зараз служить філіппінським військовим форпостом.
Ціанід також може вбити рибу навколо мілини, позбавляючи солдатів джерела їжі.
“Ці лабораторні результати усувають будь-які сумніви щодо небезпечного та незаконного характеру цієї діяльності. Навмисне використання ціаніду викликає серйозну стурбованість щодо незаконної та руйнівної практики та загрожує особовому складу нашого флоту”, – заявили у преслужбі Ради.
Унаслідок пропонується посилити патрулювання навколо спірної мілини.
Рада передасть свої висновки Міністерству закордонних справ для можливого дипломатичного протесту.
- Маніла та Пекін перебувають у територіальній суперечці у Південнокитайському морі, багатому на ресурси водному шляху та критично важливому торговому шляху.
- У 2024 році країни уклали тимчасову угоду щодо місій Філіппін до свого військового аванпосту на мілині Другого Томаса задля зниження напруженості.