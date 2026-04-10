ГоловнаСвіт

Bloomberg: Японія знизила оцінку відносин із Китаєм через напруження навколо Тайваню

У МЗС Японії заявили, що країна прагне стратегічних і взаємовигідних відносин із Пекіном.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У щорічному звіті з питань зовнішньої політики Японія переглянула формулювання щодо відносин із Китай, дещо знизивши їхню оцінку на тлі зростання напруженості навколо Тайвань, пише Bloomberg.

У «Синій книзі дипломатії» за 2026 рік Токіо називає Китай «важливим сусідом». Для порівняння, у звіті за 2025 рік двосторонні відносини визначалися як «одні з найважливіших». Водночас Японія наголошує на необхідності збереження діалогу та розвитку стабільних контактів.

Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі заявив, що країна прагне стратегічних і взаємовигідних відносин із Пекіном та готова до конструктивної взаємодії.

Напруження між Токіо та Пекіном посилилося після заяв прем’єр-міністерки Санае Такаїчі, яка допустила можливість розгортання японських військ у разі вторгнення Китаю на Тайвань. У відповідь Китай, який вважає острів своєю територією, запровадив торговельні обмеження та звинуватив Японію у підтримці мілітаризму.

Додатковим фактором загострення став інцидент у Токіо, де наприкінці березня затримали військовослужбовця Сил самооборони Японії за незаконне проникнення на територію китайського посольства.

У свою чергу речниця МЗС Китаю Мао Нін поклала відповідальність за погіршення відносин на Японію, звинувативши Токіо у підриві політичних основ двосторонніх зв’язків і порушенні післявоєнного міжнародного порядку.

Попри напруження, у Токіо заявляють про намір і надалі працювати над покращенням відносин із Пекіном, підкреслюючи важливість діалогу навіть за наявності складних викликів.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies