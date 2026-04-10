Литва планує заборонити соцмережі для підлітків до 16 років

Користувачі соцмереж віком до 16 років зможуть реєструватися на онлайн-платформах за наявності згоди батьків.

Сейм Литви у першому читанні схвалив поправки до законодавства, які посилюють контроль за доступом неповнолітніх до соціальних мереж. Відповідне рішення підтримали 65 депутатів, дев’ять утрималися, голосів «проти» не було.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Згідно з ініціативою, користувачі віком до 16 років зможуть реєструватися на онлайн-платформах лише за наявності підтвердженої згоди батьків або законних представників. Законопроєкт також запроваджує поняття «цифрової дорослості» та передбачає обов’язок платформ впроваджувати інструменти для перевірки реального віку користувачів.

Авторкою законодавчої ініціативи виступила депутатка Дайва Улбінайте. Вона наголошує, що нові норми мають обмежити доступ молодших дітей до онлайн-платформ без відома батьків і чітко визначити відповідальність постачальників цифрових послуг.

За недотримання вимог щодо перевірки віку передбачені адміністративні штрафи для платформ: від 500 до 1500 євро за перше порушення та до 4000 євро — за повторне.

Після першого читання документ буде передано на розгляд профільних парламентських комітетів, зокрема з питань культури, правопорядку, соціальних справ, прав людини та молоді.

Остаточне рішення щодо законопроєкту очікується в середині червня 2026 року після отримання експертного висновку уряду Литви.