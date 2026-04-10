Велика Британія уклала угоду на постачання перехоплювачів дронів Skyhammer

Поставки мають відбутися протягом декількох тижнів. 

Велика Британія підписала багатомільйонний контракт із оборонним стартапом Cambridge Aerospace на постачання перехоплювачів для протидії дешевшим дронам, подібним до тих, які Іран запускав у районі Перської затоки останніми тижнями.

Про це пише Bloomberg.

Міністр оборони країни Джон Гілі оголосив про угоду у п’ятницю, зазначивши, що компанія поставить сотні своїх перехоплювачів Skyhammer протягом кількох тижнів. 

Угода укладена на тлі проблеми того, що дешевша зброя противника виснажує дорогі ресурси, призначені для боротьби зі значно складнішими загрозами. 

Американські системи ППО Patriot демонструють високу ефективність, але їхні ракети приблизно у 200 разів дорожчі за примітивні дрони типу Shahed, які застосовує Іран.

Велика Британія прагне використати зростання оборонних витрат для відновлення своєї промислової бази та стимулювання економічного зростання. За словами Хілі, уряд має намір створити умови, у яких оборонні стартапи зможуть активно розвиватися.

Компанія Cambridge Aerospace, заснована наприкінці 2024 року, поки що мало розкриває інформацію про свої розробки і не демонструвала технології публічно. Вона працює під керівництвом інженера-професора та колишнього топменеджера Anduril і розробляє систему, подібну до «Залізного купола», для захисту країн НАТО.

Читайте також
