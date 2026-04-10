В обмін на допомогу країнам Близького Сходу Україна отримає фінанси, дизель і захист енергетики

Українські перехоплювачі успішно збивали іранські дрони на Близькому Сході. В деяких випадках експерти самі брали в цьому участь. Це відбувалося в кількох країнах, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Він назвав це успіхом і наголосив, що йдеться не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати. Тим країнам, які відкрили свою систему ППО, українські експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити її сильнішою.

“А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами”, – сказав президент.

Він додав, що Україна продемонструвала, що для досягнення результату потрібні системні рішення, зокрема в компоненті радіоелектронної боротьби. Потрібна система ППО, яка складається з різних компонентів, і всі вони мають бути належним чином інтегровані. Україна підтримує розбудову такої системи ППО, яка може захищати від усіх типів загроз.

“Це послідовні наші кроки, і вони будуть, у хорошому сенсі слова, продаватись. У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Українські компанії працюватимуть із військовими цих країн для захисту того чи іншого об'єкта. Моє завдання – домовлятися про обсяг, про послуги, про види озброєння. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили”, – сказав він.

В обмін на українську експертизу Україна має отримати різну підтримку.

“Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України. Десь отримуємо нафту, яка прийде на відповідні заводи у Європі для переробки. А десь ми говоримо про готовий продукт – про дизель. Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші”, – сказав він.

З Оманом поки що є загальні домовленості про систему роботу, яка вже є з Катаром, ОАЕ і Саудівською Аравією.

“Далі з результатами своєї роботи запропонуємо – ось наші напрацювання, давайте домовимося про співробітництво в таких напрямах і таких масштабах. Наприклад, певна країна співпрацює з нами у сфері безпеки на мільярд у рік. Вони хочуть перше, друге, третє. Їх цікавить більше захист моря або ж енергетики. Це різні підходи. Ми кажемо: дивіться, тут потрібен системний підхід, вам треба три рубежі захисту. Ось ці загрози ви закриваєте своїми засобами: антибалістикою – «петріотами» тощо, інші загрози ми закриваємо своїми засобами, і це все інтегруємо в одну систему. Якщо ми бачимо, що ми точно будемо працювати з тією чи іншою країною, тоді я зустрічаюся з лідером, ми проговорюємо час дії угоди та фінансові обсяги. Далі починається відповідна безпекова та економічна робота”, – сказав він.

Контекст

Після початку війни на Близькому Сході країни Перської затоки звернулися до України із запитом про допомогу в відбитті атак іранськими ударними БпЛА. Загалом Київ отримав не менше 11 запитів, а групи експертів відправив до Йорданії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару.

Експерти допомагали розгорнути перехоплювачі дронами та інтегрувати їх у загальну систему ППО.

Після цього президент вирушив до цих країн для закріплення домовленостей. Сторони підписали безпекові угоди.