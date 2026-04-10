Трамп пояснив, чому праворадикальні блогери виступили проти нього: "бо вони тупі"

Президент США вибухнув образами і критикою на адресу Такера Карлсона і інших своїх колишніх прихильників.

У власній соціальній мережі Truth Social Дональд Трамп оприлюднив довжелезний пост щодо критики, якої його політика зазнала останнім часом від MAGA-журналістів та блогерів, зокрема відомого прихильника республіканців Такера Карлсона.

Трамп заявив, що Карлсон та інші праворадикальні інфлюенсери - Мегін Келлі, Кендас Овенс, Алекс Джонс - мають одну спільну рису: "низький рівень IQ".

"Вони тупі люди, самі про це знають, їхні родини про це знають і взагалі всі про це знають. В них немає таланту, їх викинули з телебачення, прибрали їхні шоу, усім на них байдуже, а Карлсон навіть не спромігся закінчити коледж", - фонтанував образами Трамп.

Господар Білого дому пригадав, що консервативна блогерка Кендас Овенс звинувачувала Бріджит Макрон у тому, що вона нібито була чоловіком. Трамп підкреслив, що для нього "перша леді Франції набагато більш красива жінка, ніж Кендас, і це навіть не близько".

Республіканець додав, що усі його критики у медіапросторі - лузери, які "не є справжніми MAGA, але лише чіпляються за це, щоб отримати трохи безкоштовної публічності". Він також стверджує, що отримує від блогерів дзвінки, але "скидає їх, бо надто заклопотаний справами країни".