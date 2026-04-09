Венесуела мала намір купити балістичні ракети в Ірану

Уряд Венесуели за часів правління Ніколаса Мадуро планував виділити понад 400 млн доларів на закупівлю іранських балістичних ракет, повідомляє Politico.

Згідно з меморандумом, Каракас мав намір закупити ракетні системи, здатні досягти території США. Кошти планували переказувати через державні компанії, а самі ракети мали розмістити на платформах військово-морських суден Венесуели.

Про контакти між Тегераном і Каракасом було відомо раніше, але нові дані свідчать, що підготовка до угоди зайшла значно далі, ніж вважали.

Колишній спецпредставник США з питань Ірану та Венесуели Елліот Абрамс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа знала про ці переговори. Вашингтон чітко дав зрозуміти, що такий крок є неприйнятним, після чого Венесуела відступила. Мадуро в серпні 2020 року публічно назвав ідею купівлі іранських ракет «хорошою», хоча заперечував наявність конкретних планів на той момент.

Після усунення Мадуро від влади в січні 2026 року США посилили контроль над ситуацією в країні. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що зміна режиму покладе край присутності іранських проксі-груп, таких як «Хезболла», у Західній півкулі.

Зараз іранський вплив у Венесуелі вважають значно ослабленим. Окрім того, через війну з США та Ізраїлем Іран навряд чи зможе постачати зброю на експорт найближчим часом.