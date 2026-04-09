ГоловнаСвіт

Венесуела мала намір купити балістичні ракети в Ірану

На це мали виділити понад 400 млн доларів.

Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели за часів правління Ніколаса Мадуро планував виділити понад 400 млн доларів на закупівлю іранських балістичних ракет, повідомляє Politico.

Згідно з меморандумом, Каракас мав намір закупити ракетні системи, здатні досягти території США. Кошти планували переказувати через державні компанії, а самі ракети мали розмістити на платформах військово-морських суден Венесуели. 

Про контакти між Тегераном і Каракасом було відомо раніше, але нові дані свідчать, що підготовка до угоди зайшла значно далі, ніж вважали.

Колишній спецпредставник США з питань Ірану та Венесуели Елліот Абрамс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа знала про ці переговори. Вашингтон чітко дав зрозуміти, що такий крок є неприйнятним, після чого Венесуела відступила. Мадуро в серпні 2020 року публічно назвав ідею купівлі іранських ракет «хорошою», хоча заперечував наявність конкретних планів на той момент.

Після усунення Мадуро від влади в січні 2026 року США посилили контроль над ситуацією в країні. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що зміна режиму покладе край присутності іранських проксі-груп, таких як «Хезболла», у Західній півкулі. 

Зараз іранський вплив у Венесуелі вважають значно ослабленим. Окрім того, через війну з США та Ізраїлем Іран навряд чи зможе постачати зброю на експорт найближчим часом.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies