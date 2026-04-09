Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаПолітика

Іспанія заявила про відновлення роботи свого посольства в Тегерані, щоб сприяти «зусиллям миру»

Посольство було тимчасово закрите 7 березня.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про відновлення роботи посольства Іспанії в Ірані як крок, що має сприяти перетворенню двотижневого перемир’я між США та Іраном на мирне врегулювання конфлікту. 

Як передає El País, Альбарес повідомив, що доручив послу Іспанії в Тегерані Антоніо Санчесу-Бенедіто повернутися до іранської столиці та відновити роботу посольства, яке було тимчасово закрите 7 березня.

Глава іспанської дипломатії пояснив, що в середу поговорив зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі, якому повідомив про рішення Іспанії відновити роботу посольства в Тегерані у зв’язку з «новою ситуацією», що виникла після досягнення угоди про припинення вогню, як прояв наміру Іспанії долучитися до «зусиль заради миру» також зсередини Ірану. 

Окрім розмов із міністрами закордонних справ Оману, Катару, Бахрейну та Кувейту, Альбарес також провів переговори зі своїм ліванським колегою Юсефом Раджі, якому висловив підтримку на тлі «жорстоких і невибіркових» атак з боку Ізраїлю, які назвав «ганьбою для совісті всього людства».

Коментуючи інформацію про те, що адміністрація США нібито планує закрити бази в країнах, які не підтримали її в цій війні, зокрема в Іспанії та Німеччині, Альбарес заявив, що не має жодної інформації про це. Він також підкреслив, що двосторонні контакти щодо використання баз Рота і Морон є постійними, і обидві функціонують у звичайному режимі.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies