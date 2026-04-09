Іспанія заявила про відновлення роботи свого посольства в Тегерані, щоб сприяти «зусиллям миру»

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про відновлення роботи посольства Іспанії в Ірані як крок, що має сприяти перетворенню двотижневого перемир’я між США та Іраном на мирне врегулювання конфлікту.

Як передає El País, Альбарес повідомив, що доручив послу Іспанії в Тегерані Антоніо Санчесу-Бенедіто повернутися до іранської столиці та відновити роботу посольства, яке було тимчасово закрите 7 березня.

Глава іспанської дипломатії пояснив, що в середу поговорив зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі, якому повідомив про рішення Іспанії відновити роботу посольства в Тегерані у зв’язку з «новою ситуацією», що виникла після досягнення угоди про припинення вогню, як прояв наміру Іспанії долучитися до «зусиль заради миру» також зсередини Ірану.

Окрім розмов із міністрами закордонних справ Оману, Катару, Бахрейну та Кувейту, Альбарес також провів переговори зі своїм ліванським колегою Юсефом Раджі, якому висловив підтримку на тлі «жорстоких і невибіркових» атак з боку Ізраїлю, які назвав «ганьбою для совісті всього людства».

Коментуючи інформацію про те, що адміністрація США нібито планує закрити бази в країнах, які не підтримали її в цій війні, зокрема в Іспанії та Німеччині, Альбарес заявив, що не має жодної інформації про це. Він також підкреслив, що двосторонні контакти щодо використання баз Рота і Морон є постійними, і обидві функціонують у звичайному режимі.