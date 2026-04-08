Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Трамп: США тісно співпрацюватимуть з Іраном. Збагачення урану не буде

Глава держави зазначив, що США ведуть і будуть вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій.

Трамп: США тісно співпрацюватимуть з Іраном. Збагачення урану не буде
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що США тісно співпрацюватимуть з Іраном після встановлення двостороннього припинення вогню

“Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пережив те, що стане дуже продуктивною зміною режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний «пил» (після ударів бомбардувальників B-2)”, – написав Трамп у TruthSocial.

Він зазначив, що все перебуває під дуже ретельним супутниковим спостереженням Космічних сил США. За його словами, з моменту атаки по ядерних об’єктах нічого не змінилося.

“Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено”, – заявив Трамп.

