Трамп: США тісно співпрацюватимуть з Іраном. Збагачення урану не буде

Глава держави зазначив, що США ведуть і будуть вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США тісно співпрацюватимуть з Іраном після встановлення двостороннього припинення вогню.

“Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пережив те, що стане дуже продуктивною зміною режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний «пил» (після ударів бомбардувальників B-2)”, – написав Трамп у TruthSocial.

Він зазначив, що все перебуває під дуже ретельним супутниковим спостереженням Космічних сил США. За його словами, з моменту атаки по ядерних об’єктах нічого не змінилося.

“Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено”, – заявив Трамп.