Трамп: США тісно співпрацюватимуть з Іраном. Збагачення урану не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що США тісно співпрацюватимуть з Іраном після встановлення двостороннього припинення вогню.
“Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пережив те, що стане дуже продуктивною зміною режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний «пил» (після ударів бомбардувальників B-2)”, – написав Трамп у TruthSocial.
Він зазначив, що все перебуває під дуже ретельним супутниковим спостереженням Космічних сил США. За його словами, з моменту атаки по ядерних об’єктах нічого не змінилося.
“Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено”, – заявив Трамп.
- Трамп заявив, що США "допоможуть" із проходженням суден в Ормузькій протоці після повідомлень про те, що їм з Іраном вдалося досягти домовленості про принаймні двотижневе припинення вогню.