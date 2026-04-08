Глава держави каже, що винятків не буде.

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами у розмірі 50% країнам, які постачатимуть зброю Ірану.

“Країна, яка постачатиме Ірану військову зброю, негайно отримає мита у розмірі 50% на будь-які й усі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки — з набуттям чинності негайно. Жодних винятків не буде”, — написав Трамп у TruthSocial.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що серед основних партнерів Ірану у військові сфері — Росія та Китай.