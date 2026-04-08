Президент США Дональд Трамп пригрозив митами у розмірі 50% країнам, які постачатимуть зброю Ірану.
“Країна, яка постачатиме Ірану військову зброю, негайно отримає мита у розмірі 50% на будь-які й усі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки — з набуттям чинності негайно. Жодних винятків не буде”, — написав Трамп у TruthSocial.
Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що серед основних партнерів Ірану у військові сфері — Росія та Китай.
- Також Трамп заявив, що США тісно співпрацюватимуть з Іраном після встановлення двостороннього припинення вогню. Глава держави зазначив, що США ведуть і будуть вести переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій.
- Раніше Трамп заявив, що США "допоможуть" із проходженням суден в Ормузькій протоці після повідомлень про те, що їм з Іраном вдалося досягти домовленості про принаймні двотижневе припинення вогню.