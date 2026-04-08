Politico: Угорщина та Росія підписали 12-пунктовий план поглиблення співпраці

Документ раніше не оприлюднювався. Видання зазначає, що угода проливає більше світла на зв’язки Орбан із Кремлем напередодні недільних виборів в Угорщині.

Угорський уряд підписав із Росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв’язків, свідчать документи, підготовлені російським урядом і отримані виданням Politico. Вони демонструють, наскільки тіснішими прагнуть стати Будапешт і Москва.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктовий план співпраці після переговорів у Москві в грудні. Документ, який раніше не публікували, визначає взаємодію в таких сферах, як ядерне паливо, освіта та спорт.

Поки Орбан демонструє тісні зв’язки з Кремлем, його суперник Петер Мадяр називає це слабким місцем, звинувачуючи уряд у «відвертій зраді» через співпрацю з Москвою.

Грудневий саміт у Москві став 16-м засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва, створеної у 2005 році. Засідання проводилися майже щороку, з перервою між листопадом 2021-го і вереснем 2024 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

За одним із документів, 9 грудня 2025 року сторони обговорили торгівлю, енергетику, промисловість, охорону здоров’я, сільське господарство, будівництво, а також культурну та гуманітарну співпрацю. Вони також наголосили на важливості розвитку довгострокових взаємовигідних відносин.

Коментуючи зміст документів, Сіярто заявив, що двостороння співпраця Угорщини «керується національними інтересами», а не тиском «упереджених ліберальних медіа». Міністерство закордонних справ Росії на запит не відповіло.

За даними документів, сторони домовилися «зупинити негативну тенденцію» у двосторонній торгівлі, яка скоротилася через санкції ЄС проти Росії. Угода також відкриває можливість для російських компаній запускати в Угорщині нові енергетичні та водневі проєкти, а також поглиблювати співпрацю в нафтовій, газовій і ядерній сферах.

Також Будапешт погодився розглянути посилення викладання російської мови шляхом залучення викладачів із Росії, взаємне визнання дипломів і розширення програм обміну для аспірантів.

Угода передбачає підтримку обмінів у сферах від спорту до циркового мистецтва, попри звинувачення Москви у використанні культурних заходів для просування власних наративів про війну проти України. Сторони також підтримали ідею спільного плану дій у спорті на 2026–2027 роки.

Водночас у документі зазначено, що поглиблення співпраці не має суперечити зобов’язанням Угорщини як члена ЄС.

Орбан послідовно виступає проти посилення санкцій ЄС проти Росії та надання матеріальної допомоги Україні. За даними Bloomberg, у жовтні 2025 року він у розмові з Путіним пообіцяв допомагати «будь-яким можливим способом» і назвав Угорщину «мишкою» поруч із «левом»-Москвою.

На виборах у неділю Орбан стикається з найсерйознішим викликом за 16 років при владі: його партія “Фідес” відстає в опитуваннях від опозиційної “Тиси”. У кампанії він подає свої відносини з Москвою як перевагу, звинувачуючи Мадяра в намірі втягнути Угорщину у війну в Україні та поставити під загрозу доступ до російських енергоресурсів.

Передвиборча кампанія супроводжується витоками інформації, кібершпигунством та взаємними звинуваченнями у шпигунстві. Голосування розпочнеться в неділю.