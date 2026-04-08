ЦПД: Росія активізувала фейки про «український тероризм»

Кампанія роспропаганди спрямована на дискредитацію України на міжнародній арені.

Російська пропаганда активізувала нову дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію України на міжнародній арені.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як відомо, пропагандисти поширюють сфальсифіковані відео та повідомлення, які маскуються під матеріали авторитетних міжнародних організацій і медіа.

Зокрема, серед основних фейків:

Фейк про «ознаки терористичної організації»

У мережі поширюється відео, стилізоване під матеріал Інститут вивчення війни (ISW), у якому стверджується, що Україна нібито має «8 з 11 ознак терористичної організації».

У Центрі наголошують: жодних подібних заяв чи відео на офіційних ресурсах ISW не існує — цей матеріал є повністю сфальсифікованим.

Фейк про «українських біженців у Франції»

Ще один інформаційний вкид — нібито сюжет телеканалу France 24 про те, що французькі спецслужби запобігли понад 40 терактам на Великдень, до яких начебто причетні українські біженці. Насправді такі матеріали відсутні на офіційних платформах медіа, а відео є підробкою.

У Центрі пояснюють, що використання фейкових відео з логотипами відомих організацій є типовою тактикою російської дезінформаційної мережі «Матрьошка», яка системно застосовується для поширення маніпуляцій.

Головна мета цієї кампанії — сформувати у міжнародної аудиторії хибне уявлення про Україну як «терористичну державу», а українців — як небезпечну спільноту.

У відомстві підкреслюють, що такими інформаційними атаками Росія намагається відвернути увагу світу від власних воєнних злочинів, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі України, які призводять до загибелі мирних людей.