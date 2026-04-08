Священнослужителя московського патріархату, який поширював інформацію про розташування військових на Сумщині засудили до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Прокурори Сумської обласної прокуратури довели вину 41-річного протоієрея одного із храмів Української православної церкви московського патріархату, який поширював інформацію про розташування військових на території Шостки та Шосткинського району (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі", – ідеться у повідомленні відомства.

У суді прокурор довів, що чоловік, маючи проросійські погляди, в одному з месенджерів передавав співрозмовнику локації військових об’єктів ЗСУ. Особливо співрозмовник цікавився координатами розміщення засобів ППО.

Священник розпитував місцевих про місця базування українських захисників та наявне у них озброєння. Всю інформацію надсилав співрозмовнику з точними адресами, де розміщені засоби, які військові використовують для відбиття ворожих ударів з повітря.

Правоохоронці затримали чоловіка у вересні 2025 року, з того часу він перебуває за ґратами. Під час обшуку в протоієрея виявлено прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

У суді священник УПЦ МП визнав свою провину повністю і запевняв, що розкаюється. Свої дії пояснив тим, що намагався убезпечити своїх односельців від атак ворога, оскільки співрозмовник, взамін на надану ним інформацію, обіцяв посприяти, щоб на його населений пункт росіяни не скидали бомби та не обстрілювали.

Попри обіцянки, окупанти неодноразово атакували селище.