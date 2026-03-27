Заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі майже цілому складу райвідділку Скадовська

Всього оголосили про підозри 16 особам.

Українські правоохоронці зібрали доказову базу майже на весь особовий склад, – 16 осіб – із «райвідділу мвс РФ» у тимчасово захопленому Скадовську на лівобережжі Херсонщини.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Нацполіції.

«За матеріалами справи, йдеться про 16 учасників злочинної організації, яка діє у лавах окупаційної установи – від керівників до охоронців псевдооргану країни-агресора», – розповіли в СБУ.

У поліції уточнили, що всі учасники змови перебували на різних посадах у псевдоправоохоронному органі так званому «Скадовськом районном отдєлє паліціі ГУ МВД Хєрсонской області», назва якого надалі змінилась на «Отдєл МВД по Скадовському муніціпальному округу Главного управлєнія МВД Хєрсонской області».

Встановили, що підозрювані поширюють кремлівський режим у регіоні через проведення масових репресій серед місцевих жителів.

Задокументували численні облави озброєних фігурантів на оселі мешканців Скадовська та прилеглих населених пунктів.Під час таких рейдів зловмисники викрадали людей, розграбовували їхнє майно, а потерпілих ув’язнювали до місцевої катівні, що облаштували в окупаційному «райвідділі мвс РФ».

Там потерпілих душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, імітували розстріли та катували струмом.За матеріалами справи, фігурантами є місцеві колаборанти, які після захоплення громади підтримали росіян та вступили до лав окупаційної адміністрації РФ.

На підставі зібраних доказів заочно повідомили про підозру:

Старцеву Геннадію Івановичу, 03.05.1970 р.н.;

Кузьменюку Ігорю Івановичу, 13.04.1974 р.н.;

Барилі Олександру Сергійовичу, 28.03.1996 р.н.;

⁠Загуменному Сергію Сергійовичу, 10.03.1992 р.н.;

Лукашевичу Олександру Володимировичу, 18.09.1991 р.н.;

Власенку Василю Віталійовичу, 06.07.1994 р.н.;

⁠Куриленку Сергію Олександровичу, 19.01.1990 р.н.;

⁠Сіренку Ігорю Владиславовичу, 17.01.2001 р.н.;

⁠Чорному Дмитру Сергійовичу, 25.01.1994 р.н.;

Яриловцю Дмитру Олександровичу, 30.03.1979 р.н.;

Семибратному Юрію Андрійовичу, 10.06.1996 р.н.;

Бадаєву Олександру Миколайовичу, 08.11.1978 р.н.;

⁠Єсипенку Артему Олексійовичу, 04.12.1991 р.н.;

Огороднику Олександру Володимировичу, 03.04.1969 р.н.;

⁠Попачу Максиму Олександровичу, 07.12.1994 р.н.;

⁠Тихнюку Олегу Миколайовичу, 12.03.1985 р.н.

Фігуранти підозрюються одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 127 (катування);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 5 ст. 186 (грабіж).

Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.