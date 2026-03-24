З Польщі екстрадували підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та її матері

Екстрадований до України підозрюваний
Фото: Офіс Генпрокурора

Із Польщі екстрадували підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та її матері. 

Як розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко, злочин стався у липні 2022 року в окупованому Херсоні. 40-річна жінка з дитиною приїхала до колишнього чоловіка, сподіваючись на безпечніші умови. Натомість 41-річний господар вбив своїх екс-дружину та падчерку. Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування.

Після скоєного підозрюваний покинув місто через непідконтрольні Україні території та тривалий час переховувався за кордоном. 

У березні 2025 року правоохоронці заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук, і підозрюваного затримали у  Польщі. 19 березня 2026 року його екстрадували до України. 

За клопотанням прокурорів суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Із початку 2026 року до України екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна виконує міжнародні зобов’язання та цьогоріч задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії.

