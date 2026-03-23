Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
В Україні агент ГРУ отримав 14 років ув'язнення за спробу викрасти секрети українського танка «Оплот»

Російського агента викрили під час спроби передати імітаційні документи ворогу.

Фото: Офіс генпрокурора

До 14 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російської військової розвідки, якого СБУ затримала у лютому 2021 року в Харкові.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, зловмисник намагався отримати для ворога секретну документацію щодо розробки та виробництва українського танка Т-84БМ «Оплот» — сучасного бойового танка, призначеного для ураження наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей.

Російська спецслужба завербувала безробітного мешканця Харкова ще до початку повномасштабної війни під час його поїздки до РФ. Агент погодився втертися в довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України в обмін на гроші, щоб здобути засекречені матеріали.

СБУ викрила його на початковому етапі діяльності, а затримання відбулося «на гарячому» під час спроби передати імітаційні документи ворогу. Під час обшуку у агента вилучили смартфон із доказами співпраці з ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
Читайте також
