До 14 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російської військової розвідки, якого СБУ затримала у лютому 2021 року в Харкові.

За даними слідства, зловмисник намагався отримати для ворога секретну документацію щодо розробки та виробництва українського танка Т-84БМ «Оплот» — сучасного бойового танка, призначеного для ураження наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей.

Російська спецслужба завербувала безробітного мешканця Харкова ще до початку повномасштабної війни під час його поїздки до РФ. Агент погодився втертися в довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України в обмін на гроші, щоб здобути засекречені матеріали.

СБУ викрила його на початковому етапі діяльності, а затримання відбулося «на гарячому» під час спроби передати імітаційні документи ворогу. Під час обшуку у агента вилучили смартфон із доказами співпраці з ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.