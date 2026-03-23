Ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду і роботу на РФ

Обвинувачений разом із представниками політичних структур РФ організував в Одесі масовий проросійський захід, а потім координував діяльність підконтрольних проросійських організацій регіону.

До суду скерували справу одеського ексдепутата, якого обвинувачують у держзраді і роботі на РФ.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата міської ради Одеської області. Йому інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України), вчинені за попередньою змовою групою осіб», – йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками політичних структур РФ організував в Одесі масовий проросійський захід. Під час нього лунали заклики до введення військ Росії на територію України нібито для «захисту російськомовного населення».

Надалі він підтримував зв’язок із росіянами, передавав їм інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій. Вони діяли під виглядом «захисту інтересів російськомовних громадян».

Крім того, обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ та закликав до реалізації аналогічного сценарію в Одесі.

Перебуваючи на території РФ, він брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресора.

«За даними слідства, його дії координувалися з представниками російських владних структур і були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України», – зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. На його майно наклали арешт, щоб надалі конфіскувати.