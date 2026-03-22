Росіяни поцілили по фермі та ангарах із зерном на Одещині

Сьогодні, 22 березня, російська армія дронами атакувала Одесу область. Пошкоджена ферма та ангари із зерном. Люди цілі.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.
"Вдень ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Під удар потрапили обʼєкти цивільної інфраструктури - територія фермерського господарства та зернові ангари", – йдеться у його повідомленні.
Внаслідок атаки будівлі зазнали значних пошкоджень. Вдалося уникнути загоряння. Минулося без постраждалих.
Зараз ліквідовують наслідки та оцінюють завдану шкоду.
- З початку 2026 року російські війська здійснили вже понад 180 атак на портову інфраструктуру Одеси і Чорноморська.