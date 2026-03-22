Сьогодні від початку доби кількість атак російської армії на фроні становить 54, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Отруба, Бруски, Соснівка, Нескучне, Яструбщина, Товстодубове, Кучерівка, Бачівськ. Авіаудару зазнало Волфине.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксована одна штурмова дія ворога.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Зибино, Охрімівка. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в районах Борівської Андріївки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Шийківки, Середнього та Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Різниківки та Пазено.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Оріхово–Василівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Шевченко, Котлине, Удачне, Новомиколаївка. Продовжується одна ворожа атака.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Тернового, Єгорівки та Новогригорівки. Завдавав авіаударів у районі Іванівки. Два боєзіткнення іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Солодкого, Гуляйполя та Мирного. Одна штурмова дія ворога триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Комишувахи та, за попередньої інформацією, ракетних ударів у районах Біленького та Криничного. Штурмові дії не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.