Свириденко: До освітньої екосистеми "Мрія" вже приєдналися понад 3000 шкіл

До національної освітньої екосистеми "Мрія" вже долучилися понад 3000 шкіл по всій Україні, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Менше ніж за рік від початку запуску на загальнонаціональному рівні "Мрія" охопила кожну четверту школу країни та продовжує швидко зростати. Наразі екосистемою користуються 550 тисяч учнів, батьків і вчителів.

За час роботи платформи вже виставлено понад 117 мільйонів оцінок, а вчителі задали 14,9 мільйона домашніх завдань.

"Мрія" спрощує організацію навчального процесу в цифровому форматі, полегшує комунікацію між школами та батьками й дає педагогам більше часу для роботи з дітьми. Особливо важливу роль екосистема відіграє у прифронтових регіонах, забезпечуючи безперервне навчання в укриттях або онлайн.

Минулого року Уряд розширив дію "Мрії" на дошкільну освіту. Найближчим часом розпочнеться пілотування цього напряму.

Ініціатива реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського Мінцифри та МОН у партнерстві з Програмою EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.