ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Мешканець села Пристін загинув від отриманих травм.

Уранці 22 березня у селі Пристін Куп’янського району місцевий мешканець підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"До Куп’янського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 57-річної жінки про загибель її 60-річного чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік рухався вулицею населеного пункту та наступив на невідомий предмет", – ідеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Правоохоронці Харківщини вкотре закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки. 

"На деокупованих територіях, а також у населених пунктах, наближених до районів бойових дій, пересувайтеся лише перевіреними маршрутами. Не підходьте до підозрілих і невідомих предметів, у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся розбирати та одразу повідомляйте за телефонами 101, 102 або 112", – наголошують поліцейські.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies