Тофники, софрито і майже “рафаелло”: незвичні страви для посту

Великий піст триває. Для тих людей, хто постує, основою раціону в цей час стають крупи, бобові, овочі, замінники мʼяса тощо, і іноді може здаватися, що кількість страв, які з них можна приготувати, є обмеженою, без різноманіття та «цікавинок». А втім, це не так. Тож розповідаємо, як зробити звичні продукти незвичними й цікавими, ділимося секретними інгредієнтами, а також пропонуємо максимальний вибір десертів, з якими можна експериментувати на власний смак. «Фішкою» всіх наших страв є те, що вони готуються швидко або навіть дуже швидко. Адже швидкість і легкість приготування вкрай важливі в сучасному світі. «Секретна» гречана каша, рагу з «етичними сосисками», софрито, «тофники», «майже рафаелло» – обирайте те, що вам до вподоби і не бійтеся відкривати для себе нове.

Гречана каша

У дитинстві авторка цього тексту вважала, що гречана каша – це щось, швидше, несмачне, ніж навпаки. А втім, вже в дорослому житті стало зрозуміло, що цю звичну для нас крупу можна приготувати по-різному, і чимало залежить від того, що до неї додати. Сьогодні пропонуємо рецепт із секретним інгредієнтом, який зробить гречану кашу по-справжньому вишуканою стравою. Цей рецепт є дієтичним, але насичує не гірше за мʼясо, а головне – він потребує дуже мало часу, що для багатьох з нас також важливо.

Фото: Кассандра Рімскі

Що знадобиться?

Гречана крупа (кількість залежить від того, скільки порцій ви готуватимете);

печериці (радимо обрати більші, адже їх можна швидше почистити і підготувати до використання);

сушений кріп;

сушений імбир;

сіль;

той самий секретний інгредієнт – неактивні харчові дріжджові пластівці (2-3 столові ложки).

Неактивні харчові дріжджі (nutritional yeast) – це дезактивовані дріжджі з високим вмістом білка. Їх можна придбати у магазинах здорового харчування, але часто і в звичайних великих супермаркетах. Цей продукт використовують у веганських раціонах, зокрема для приготування рослинного сиру, супів, запіканок, пасти тощо.

Приготування:

Помийте та почистьте печериці. Поріжте їх або поламайте руками на шматочки 1,5-2 сантиметри. Поставте варитися гречку. Коли крупа вже стане мʼякою, але ще не повністю провариться, покладіть до неї гриби. За потреби додайте окропу та перемішайте. Варіть ще 7-8 хвилин, щоб термічно обробити печериці та закінчити приготування гречки. Додайте сіль, сушені кріп та імбир (за смаком, але, якщо ви готуєте цю страву вперше, рекомендуємо з кількістю імбиру бути обережними, за бажанням його можна додати окремо).

Готову кашу з печерицями розкладіть у глибокі тарілки. Кожну порцію посипте зверху дезактивованими дріжджами. Зробіть це так, як зазвичай, посипаєте спагеті тертим сиром. Страва готова.

Незвичний кускус

Кускус готується за 10 хвилин і може бути не лише гарніром, а й повноцінною цікавою стравою. І до нього ми теж пропонуємо додати один секретний інгредієнт.

Фото: Кассандра Рімскі

Тож, вам знадобиться:

кускус (кількість крупи залежить від кількості порцій);

заморожена овочева суміш (оберіть ту, яку ви найбільше любите);

тофу;

рослинна олія;

паприка;

сіль;

і, звісно, секретний інгредієнт – сушена мʼята.

Тофу, який використовується в цій страві, – це соєвий сир. Він є повністю рослинним продуктом, який нині продається майже в усіх супермаркетах, а також у магазинах здорового харчування.

Приготування:

Насипте кускус у глибоку тарілку, додайте сіль за смаком та 1/3 чайної ложки сушеної мʼяти й залийте все окропом (можна також використовувати гарячий овочевий бульйон). Накрийте кришкою або іншою тарілкою та залиште на 10 хвилин. Поріжте тофу на шматки приблизно 2 сантиметри, посипте паприкою або іншими спеціями, котрі ви любите. Обсмажте на пательні або на грилі 5-7 хвилин. Так само обсмажте заморожені овочі. Змішайте готовий кускус з овочами і викладіть зверху обсмажений тофу. Можна також додати оливки, смажені печериці, консервовану кукурудзу.

Секрет смаку цієї страви полягає в тому, що кускус дуже добре поєднується з мʼятою.

Софрито

Якщо ж ви шукаєте щось максимально цікаве, то пропонуємо приготувати рис із софрито. Софрито – це соус у середземноморській кухні, який складається з овочів, нарізаних невеликими шматочками і обсмажених в олії. А втім, ми пропонуємо зробити страву більш ситною та додати до неї вже згаданий тофу.

Фото: itdoesnttastelikechicken.com софрито

Що вам знадобиться:

рис;

тофу (рекомендуємо обирати той, що без спецій, адже спеції ми будемо додавати під час приготування);

рослинна олія;

цибуля;

часник;

томати (1 більший або ж 2 невеликі);

один солодкий перець;

томатна паста;

сіль;

мелений кумин;

сушений орегано;

копчена паприка;

порошок чилі.

Приготування:

Зваріть рис так, як ви любите його варити. Поламайте тофу руками на невеликі шматочки, додайте сіль та спеції і підсмажте його на олії, щоб соєвий сир трохи підрум’янився. Перекладіть у миску. У тій самій пательні обсмажте нарізані цибулю, солодкий перець й часник 4-5 хвилин, поки вони не стануть м’якими. Додайте томатну пасту та готуйте ще близько хвилини. Останніми додавайте нарізані томати. Також можна додати трохи окропу або овочевого бульйону. Поверніть готовий тофу на пательню, перемішайте та залиште на невеликому вогні ще на 5-7 хвилин. Розкладіть рис у тарілки. Зверху на нього викладіть порційно готовий софрито. Можна також додати трохи соку лайма та будь-яку зелень.

Ок, а як щодо «мʼяса»? Тут у нас теж є варіанти.

Рагу з «етичними сосисками»

Фото: Shutterstock Рагу з сосисок

Вам знадобиться:

1 упаковка сейтанових сосисок;

3-4 картоплі;

1 морква;

1 цибуля;

1 солодкий перець;

заморожена овочева суміш, яку ви любите;

2-3 столові ложки томатної пасти;

олія;

сіль, перець, паприка, сушені трави за смаком;

сушений мелений часник за бажанням.

Сейтан – це пшеничний білок. Його часто називають «рослинним м’ясом», адже за текстурою він нагадує курку або яловичину. Рослинні сосиски з сейтану можна придбати у великих супермаркетах та магазинах для веганів.

Приготування:

Наріжте цибулю та обсмажте на олії 2-3 хвилини. Додайте нарізану моркву і готуйте ще кілька хвилин. Додайте картоплю, перемішайте. Влийте 200-300 мл води або овочевого бульйону, накрийте кришкою та тушкуйте ще близько 10 хвилин. Додайте перець, заморожені овочі й томатну пасту. Наріжте сосиски кружечками та додайте в рагу разом зі спеціями. Тушкуйте ще 10-15 хвилин до м’якості. Подавайте зі свіжою зеленню, яку ви любите.

Котлети з нуту

Нут – це бобова рослина, яку називають турецьким горохом. З нього готують намазки, паштети, фалафелі тощо. Зазвичай, для приготування сухий нут замочують у воді на ніч, але ми пропонуємо зробити швидший варіант котлет і використовувати консервований нут.

Фото: depositphotos Котлети з нуту

Тож вам знадобиться:

1 банка консервованого нуту;

1 цибуля;

1 морква;

зелень, яку ви любите;

1 зубчик часнику:

3-4 столові ложки борошна;

олія;

копчена паприка;

сіль, перець.

Приготування:

Злийте рідину з нуту і добре його промийте. Розімніть нут виделкою або блендером, але не в пюре – горох має зберегти текстуру. Додайте дрібно нарізану цибулю, моркву, часник, спеції та борошно. Перемішайте. «Фарш» має бути липким і тримати форму. Дайте масі постояти 10 хвилин, після чого сформуйте котлети та готуйте на пательні 3-4 хвилини з кожного боку.

Тепер переходимо до пісних десертів, яких ми пропонуємо безліч.

«Швидкий» торт без випікання

Вам знадобиться:

1 упаковка будь-якого солодкого веганського печива (таке можна придбати в магазинах здорового харчування, спеціальних веганських магазинах або ж у великих супермаркетах);

1 банка жирних кокосових вершків;

2-3 банани або заморожені ягоди (можна замінити на будь-яке варення, яке ви любите);

3-5 столових ложок цукрової пудри.

Приготування:

Збийте кокосові вершки з цукровою пудрою. Підготуйте форму, в якій збиратимете торт. Намажте готовим кокосовим кремом дно форми і викладіть печиво в один шар, складаючи корж. Знову викладіть шар крему, а на нього – шар з нарізаного банану, ягід або ж з варення. Зверху знову викладіть печиво. Зробіть стільки шарів, скільки вам хотілося б (ми рекомендуємо 2-3), і додайте верхній шар з кокосового крему. Накрийте готовий торт харчовою плівкою і поставте в холодильник на кілька годин, після чого прикрасьте фруктами, замороженими ягодами або варенням. Зробіть до торту каву на рослинному молоці – вівсяному, гречаному, мигдалевому тощо.

Шоколадний мус

Фото: fun-tasty.com Шоколадний мус

На одну порцію вам знадобиться:

великий стиглий банан;

50-70 г чорного шоколаду;

1 столова ложка цукрової пудри або іншого підсолоджувача;

1-2 столові ложки рослинного молока.

Приготування:

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Наріжте банан та збийте блендером до пюре. Додайте цукрову пудру або підсолоджувач. Влийте розтоплений шоколад і збийте ще раз до однорідної кремової текстури. Додайте рослинне молоко, якщо маса виходить занадто густою. Викладіть готовий мус у креманку і охолоджуйте 30 хв у холодильнику (можна подавати і теплим, але холодний краще мус тримає форму). Лайфхак: замість банана можна використовувати стиглий авокадо. Зробіть до готового десерту мʼятний чай.

Найпростіший десерт, якщо часу немає зовсім

Візьміть будь-який рослинний густий йогурт. Сьогодні такі йогурти продаються майже в кожному супермаркеті і є чимало пропозицій від українських виробників. Додайте до йогурту 3-4 чайні ложки кокосового згущеного молока. Десерт готовий. Його можна їсти з фруктами або горіхами, а можна і просто як смаколик до кави.

Цукерки з фініків та горіхів

Фото: lux.fm Цукерки з фініків та горіхів

Вам знадобиться:

200 г фініків без кісточок;

100 г горіхів (волоські, мигдаль, кеш’ю тощо);

1-2 чайні ложки какао або кокосової стружки;

щіпка солі.

Приготування:

Горіхи трохи підсмажте на сухій пательні. Перебийте фініки з горіхами у блендері, щоб вийшла липка маса. Додайте какао або кокосову стружку та сіль і перебийте ще раз. Сформуйте з маси невеликі кульки. За бажанням обваляйте в какао, кокосовій стружці або подрібнених горіхах. Поставте в в холодильник на 30 хв, щоб цукерки затверділи. Такі солодощі можна покласти у невеликий контейнер для їжі і брати з собою на роботу, щоб їсти з чаєм та кавою і пригощати колег.

Майже «рафаелло»

Вам знадобиться:

100 г кокосової стружки + трохи для обвалювання;

50 г кеш’ю;

50-70 г фініків без кісточок;

1-2 чайні ложки кокосової олії, але можна використовувати й іншу рослинну.

Приготування:

Замочіть кеш’ю на 2 години у воді. Злийте воду і подрібніть разом з фініками до липкої маси. Додайте кокосову стружку та олію й перебийте блендером ще раз до однорідності. Сформуйте з маси кульки та обваляйте їх у кокосовій стружці. Поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб цукерки трохи затверділи. Всередину цукерок за бажанням можна додати цілий мигдаль. Також під час приготування ви можете додати цукор або підсолоджувач.

«Тофники» – сирники з тофу

Вам знадобиться:

300 г мʼякого тофу без добавок;

3 столові ложки цукрової пудри або іншого підсолоджувача;

4 столові ложки борошна;

1 чайна ложка ванільного цукру;

щіпка солі;

2 столові ложки рослинної олії для смаження.

Приготування:

Подрібніть тофу блендером до кремоподібної консистенції. Змішайте масу з цукровою пудрою або підсолоджувачем, ванільним цукром та сіллю. Додайте борошно, щоб тісто тримало форму. Сформуйте «тофники» руками, ложкою або склянкою. Розігрійте олію на середньому вогні та смажте «тофники» по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. До готових рослинних сирників можна додати сироп, кокосовий крем, варення або фрукти.

Вареники з вишнями

Фото: klopotenko.com вареники з вишнею

Вам знадобиться:

2 склянки пшеничного борошна;

1/2 склянки води;

2 столові ложки рослинної олії;

дрібка солі;

300-400 г заморожених вишень;

3-4 столові ложки цукру;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Змішайте в мисці борошно, цукор та сіль. Додайте воду і олію та замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і дайте відпочити 15 хвилин. Розморозьте вишні, наприклад, в мікрохвильовці. Додайте до вишень крохмаль. Розкачайте тісто і виріжте кола склянкою, чашкою або формочкою. Викладіть на кожне коло по 3-5 вишень і додайте пів чайної ложки цукру. Складіть кола навпіл та щільно притисніть краї. Закип’ятіть воду з щіпкою солі і опустіть в неї вареники. Коли вареники спливуть, варіть ще 3-5 хвилин. Подавайте з кокосовими вершками, рослинним йогуртом, кокосовим згущеним молоком або фруктовим сиропом.

Брауні в чашці

Фото: today.ua Брауні в чашці

На одну порцію вам знадобиться:

1 стиглий банан;

3 столові ложки пшеничного борошна;

2 столові ложки какао;

1-2 столові ложки цукру або іншого підсолоджувача;

1 столова ложка рослинного молока;

1 чайна ложка рослинної олії;

щіпка розпушувача;

щіпка солі;

2 столові ложки подрібненого чорного шоколаду.

Приготування:

Розімніть банан виделкою до пюре. Додайте борошно, какао, цукор або підсолоджувач, розпушувач та сіль. Перемішайте. Влийте рослинне молоко і олію, перемішайте ще раз. Додайте подрібнений шоколад. Викладіть тісто в кружку або форму, придатну для мікрохвильовки. Готуйте 1,5-2 хвилини залежно від потужності пічки. Коли брауні охолоне, можна додати горіхи, рослинний йогурт, рослинне морозиво або ще шоколаду.

Майже чизкейк

Вам знадобиться:

будь-яке солодке веганське печиво;

3-4 столові ложки рослинної олії;

200 г м’якого тофу;

1/2 склянки замочених на ніч кешʼю;

1/2 склянки рослинного молока;

1/4 склянки цукру або іншого підсолоджувача;

1 чайна ложка ванільного цукру;

щіпка солі.

Приготування:

Подрібніть печиво в блендері, додайте олію та добре перемішайте. Викладіть суміш у форму і щільно утрамбуйте – це буде «фундамент» чизкейку. Злийте воду з кешʼю та ще раз промийте горіхи під водою. У блендері перебийте тофу, кешʼю, рослинне молоко, цукор, ваніль та щіпку солі до однорідної кремоподібної маси. Викладіть начинку на підготовлену основу та розрівняйте її ложкою. Залиште готовий чизкейк в холодильнику на 6 годин. Перед подачею прикрасьте торт фруктами, тертим чорним шоколадом, або ж цукерками з рецептів, які ми написали вище.