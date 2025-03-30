Лосось із сиру і рослинне морозиво: незвичні страви, які варто приготувати під час посту

Тофу-«лосось»
Для приготування цієї страви вам знадобляться:
– тофу (200 г);
– варений буряк (200 г);
– водорості норі (1 лист);
– рисовий оцет (2 столові ложки);
– рослинна олія (2 столові ложки);
– копчена паприка (1/2 чайної ложки);
– сушений часник (1/2 чайної ложки);
– вода або овочевий бульйон, сіль і перець за смаком та трохи борошна.
Приготування. Зробіть на тофу надрізи, імітуючи філе риби. Дрібно наріжте половину листа норі та покладіть в блендер разом із буряком, оцтом, олією, часником, паприкою і водою. Подрібніть все це й занурте тофу в готовий маринад. Відріжте від половини листа норі такий самий шматочок, як і тофу, та прикладіть його до «філе» – це буде шкірка від «риби». Перед смаженням обваляйте «рибу» в борошні. Додайте рис в якості гарніру.
Локшина з арахісовим соусом
Для приготування страви вам знадобиться:
– будь-яка довга локшина, яку ви найбільше любите;
– арахісова паста без цукру (2-3 столові ложки);
– соєвий соус (1 чайна ложка);
– паста каррі (1 чайна ложка, але якщо вам подобається гостріше, ви можете додати більше);
– смажений солоний арахіс за смаком;
– зелена цибуля;
– 1 болгарський перець;
– 1 морква;
– рослинна олія для смаження;
– 1 лайм.
Приготування.
Відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці, злийте воду, промийте й залиште осторонь. Недоваріть її трохи, оскільки вона ще дійде разом з овочами.
Підготуйте соус: змішайте всі інгредієнти в блендері або вінчиком, щоб арахісова паста повністю розчинилася.
Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте рослинну олію й обсмажте нарізаний болгарський перець і натерту моркву до легкого пом’якшення. Додайте соус, добре перемішайте з овочами й готуйте, поки він не прогріється. Викладіть на пательню локшину, подрібнений арахіс і зелену цибулю. Перемішайте, щоб усе рівномірно покрилося соусом.
Подавайте у глибоких тарілках, доповнивши страву долькою лайма, додатковим арахісом і улюбленою зеленню.
Цей рецепт чудово підходить для експериментів – сміливо додавайте будь-які овочі, які є у вашому холодильнику, або збільшуйте їх кількість за бажанням.
Рослинне морозиво
Нам потрібні будуть такі інгредієнти:
– рослинні вершки для збивання (їх можна придбати в магазинах для веганів, але є і в супермаркетах);
– підсолоджене згущене молоко на рослинній основі (воно також продається в магазинах, причому під час Великого посту його можна побачити все частіше);
– ванільний цукор (1/2 пакетика);
– дрібка солі.
Приготування. Збийте рослинні вершки до пишної маси. Додайте згущене рослинне молоко, ванільний цукор і сіль, знову добре збийте. Перелийте отриману суміш у форму й поставте в морозильник на ніч.
За бажанням, ви можете додати улюблені інгредієнти: фрукти, заморожені ягоди, шматочки шоколаду, веганське печиво чи інші смаколики.
Змінюйте рецепти за вашим смаком, пробуйте нове, дивуйте себе та близьких і памʼятайте, що немає такої страви, яку не можна було б приготувати з рослинних інгредієнтів.
Використані джерела: Instagram Lovingitvegan, Plantifullybased