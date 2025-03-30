Лосось із сиру і рослинне морозиво: незвичні страви, які варто приготувати під час посту

Продовжуємо розповідати про те, як зробити свій раціон смачним, різноманітним і збалансованим — Великий піст триває. Раніше ми вже розповідали про рецепти пісного сиру, тофу-«курки» і рослинного бекону. А що ще можна приготувати цікавого і незвичного, не використовуючи продукти тваринного походження?

Тофу-«лосось»

Фото: Lovingitvegan Рослинний лосось

Для приготування цієї страви вам знадобляться:

– тофу (200 г);

– варений буряк (200 г);

– водорості норі (1 лист);

– рисовий оцет (2 столові ложки);

– рослинна олія (2 столові ложки);

– копчена паприка (1/2 чайної ложки);

– сушений часник (1/2 чайної ложки);

– вода або овочевий бульйон, сіль і перець за смаком та трохи борошна.

Приготування. Зробіть на тофу надрізи, імітуючи філе риби. Дрібно наріжте половину листа норі та покладіть в блендер разом із буряком, оцтом, олією, часником, паприкою і водою. Подрібніть все це й занурте тофу в готовий маринад. Відріжте від половини листа норі такий самий шматочок, як і тофу, та прикладіть його до «філе» – це буде шкірка від «риби». Перед смаженням обваляйте «рибу» в борошні. Додайте рис в якості гарніру.

Локшина з арахісовим соусом

Фото: noracooks.com Локшина з арахісовим соусом

Для приготування страви вам знадобиться:

– будь-яка довга локшина, яку ви найбільше любите;

– арахісова паста без цукру (2-3 столові ложки);

– соєвий соус (1 чайна ложка);

– паста каррі (1 чайна ложка, але якщо вам подобається гостріше, ви можете додати більше);

– смажений солоний арахіс за смаком;

– зелена цибуля;

– 1 болгарський перець;

– 1 морква;

– рослинна олія для смаження;

– 1 лайм.

Приготування.

Відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці, злийте воду, промийте й залиште осторонь. Недоваріть її трохи, оскільки вона ще дійде разом з овочами.

Підготуйте соус: змішайте всі інгредієнти в блендері або вінчиком, щоб арахісова паста повністю розчинилася.

Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте рослинну олію й обсмажте нарізаний болгарський перець і натерту моркву до легкого пом’якшення. Додайте соус, добре перемішайте з овочами й готуйте, поки він не прогріється. Викладіть на пательню локшину, подрібнений арахіс і зелену цибулю. Перемішайте, щоб усе рівномірно покрилося соусом.

Подавайте у глибоких тарілках, доповнивши страву долькою лайма, додатковим арахісом і улюбленою зеленню.

Цей рецепт чудово підходить для експериментів – сміливо додавайте будь-які овочі, які є у вашому холодильнику, або збільшуйте їх кількість за бажанням.

Рослинне морозиво

Фото: thebigmansworld.com Морозиво з мигдального молока

Нам потрібні будуть такі інгредієнти:

– рослинні вершки для збивання (їх можна придбати в магазинах для веганів, але є і в супермаркетах);

– підсолоджене згущене молоко на рослинній основі (воно також продається в магазинах, причому під час Великого посту його можна побачити все частіше);

– ванільний цукор (1/2 пакетика);

– дрібка солі.

Приготування. Збийте рослинні вершки до пишної маси. Додайте згущене рослинне молоко, ванільний цукор і сіль, знову добре збийте. Перелийте отриману суміш у форму й поставте в морозильник на ніч.

За бажанням, ви можете додати улюблені інгредієнти: фрукти, заморожені ягоди, шматочки шоколаду, веганське печиво чи інші смаколики.

Змінюйте рецепти за вашим смаком, пробуйте нове, дивуйте себе та близьких і памʼятайте, що немає такої страви, яку не можна було б приготувати з рослинних інгредієнтів.

Використані джерела: Instagram Lovingitvegan, Plantifullybased