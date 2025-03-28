Нікотинові снюси, відомі як нікотинові паучі або подушечки, просуває тютюнова індустрія. Особливо серед молоді. Ось що треба знати про потенційно новий тренд, коли немає з боку держави наразі обмежень щодо цієї психоактивної речовини ( психоактивні речовини при прийомі або введенні в організм впливають на психічні процеси, наприклад, сприйняття, свідомість, пізнання або настрій та емоції)

Нікотинові паучі стають популярнішими: що треба про них знати

Склад

Нікотинові снюси містять нікотин та інші хімічні речовини. Їх роблять у формі попередньо дозованих пакетиків. Курці кладуть їх у рот між яснами та губою.

За відповіддю МОЗу, вміст нікотину в деяких з цих продуктів може бути таким же високим, як і в інших тютюнових виробах, таких як звичайні сигарети. Тому можуть мати такий же або подібний потенціал звикання.

Чим вища доза нікотину, тим більше зростає частота серцевих скорочень і систолічний артеріальний тиск у людей, які ніколи не вживали тютюну.

Фото: cnn.com

У чому привабливість нікотинових подушечок

Дослідження Медичної школи Університету Дюка виявило, що значну роль тут відіграють штучні підсолоджувачі, такі як ацесульфам-К і сукралоза. Вона є в брендах нікотинових снюсів, які вивчали дослідники.

Щоб вчені вивчили, як штучні підсолоджувачі впливають на привабливість та споживання нікотинових паучів, оцінювали поведінку мишей дикого (природного) типу та тих, що мали дефіцит (штучно вилучених) рецепторів солодкого смаку (Tas1r2-/).

Аналіз вмісту нікотинових снюсів поширених брендів виявив, що підсолоджувачі є навіть у виробах, які рекламують як «без ароматизаторів», а вміст підсолоджувачів зростає зі збільшенням концентрації нікотину. При цьому, штучні підсолоджувачі, такі як ацесульфам-К і сукралоза, у 200-700 разів солодші за столовий цукор та нейтралізують відразливий смак нікотину, роблячи продукт більш привабливим.

Миші, які не відчували солодкого смаку, споживали менше нікотинових снюсів і виявляли до них більшу відразу. Тобто солодкий смак через підсолоджувачі приглушує неприємні сенсорні ефекти нікотину, спонукаючи до більшого споживання.

Дослідження, опубліковане в журналі Nicotine and Tobacco Research, виявило штучні підсолоджувачі у брендах нікотинових паучів великих тютюнових компаній:

● On! та Zyn (Philip Morris International): містять ацесульфам-К у кількості від 0,3 до 0,9 мг на пакетик;

● Velo (British American Tobacco): містять сукралозу, рівень якої зростає зі збільшенням концентрації нікотину, коливаючись від 0,6 до 1,2 мг на пакетик.

Дослідження на мишах показало, що додавання підсолоджувачів значно збільшує споживання нікотинових паучів: «Штучні підсолоджувачі, додані до нікотинових паучів, мають подібний маскувальний ефект, зменшуючи гіркоту нікотину і призводячи до збільшення споживання», — зазначає Сайрам В. Джабба, доктор філософії, токсиколог і дослідник Школи медицини Університету Дюка.

Науковець наголосив: «Солодкий смак робить ці продукти більш привабливими — особливо для молодих людей, які, можливо, пробують їх уперше».

Фото: evapo.co.uk Нікотинові паучі

Чому нікотинові подушечки шкідливі

За даними дослідження, нікотин становить безпосередню загрозу життю та здоров'ю, оскільки викликає стійку залежність, та сприяє розвитку серцево-судинних і онкозахворювань. Нікотинова залежність в міжнародній класифікації хвороб визначена як розлад психіки і поведінки (МКХ-10 та МКХ-11).

Вживання нікотину є особливо небезпечним для дітей і підлітків, оскільки має негативні наслідки для розвитку мозку та нервової системи. Через нікотинові снюси та подібні вироби до центральної нервової системи надходять неконтрольовані дози нікотину. Нещодавно у Кропивницькому госпіталізовували школяра, який отруївся нікотиновими подушечками.

Оскільки нікотинові снюси вживаються орально, збільшується ймовірність проковтування слини з нікотином. Згідно з регламентом REACH Європейського Союзу, нікотин класифіковано як високотоксичний при потраплянні в організм через рот, шкіру або дихальні шляхи, що може спричинити смерть. Також дослідники виявляють високий рівень інших токсинів в нікотинових снюсах, зокрема, формальдегідів (які спричиняють онкозахворювання).

Водночас, вміст нікотину в нікотиновому снюсі поширених брендів (17 і більше мг на штуку) може в десятки разів перевищувати аналогічний показник у димі сигарет (не більше 1 мг на сигарету відповідно до чинного законодавства України), що зумовлює стрімке формування нікотинової залежності та спричиняє шкоду здоров'ю. Окрім того, нікотинові снюси легкі і непомітні в споживанні, тож дози спожитого нікотину можуть бути високими.

Як нікотинові паучі регулює держава

В Україні нікотинові снюси уряд не регулює, їх вільно продають зокрема неповнолітнім, а виробники позиціонують їх як харчові продукти.

Нікотинові снюси створені на заміну тютюновим (ідентичні вироби, наповнені тютюном), які, відповідно до євроінтеграційних зобовʼязань України, заборонені з 2023 року.

Водночас тютюнова індустрія рекламує нікотинові снюси на різних платформах: у місцях торгівлі, на зупинках громадського транспорту, в інтернеті та соцмережах, позиціонуючи їх як «менш шкідливий» та простий у використанні продукт. Ароматизатори та смакові добавки також є маркетинговим прийомом для приваблення споживачів.

Фото: evapo.co.uk Нікотинові паучі

МОЗ хоче заборонити нікотинові паучі

У відповідь на депутатський запит Лади Булах МОЗ за підписом міністра Віктора Ляшка каже, що наразі вимоги щодо вмісту нікотину в замінниках тютюну, зокрема в нікотинових снюсах (паучах) не врегульовано на рівні законодавства, як в Україні, так і в Європейському Союзі.

В окремих країнах Європейського Союзу (Бельгія, Нідерланди, Німеччина), введено повну заборону продажу таких продуктів, що є виправданим з огляду на їхній потенційний ризик.

“Враховуючи вищезазначене, на законодавчому рівні вважаємо за доцільне ввести повну заборону виробництва (крім виробництва для експорту), оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації на території України нікотинових снюсів (паучів)”, – пише МОЗ.