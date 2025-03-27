В Україні хочуть створити травма-реєстр, за допомогою якого слідкуватимуть за лікуванням поранених військових

Першим кроком до цього є електронна картка пораненого, що дає можливість накопичувати дані.

Про це Дмитро Самофалов заявив в інтерв'ю LB.UA.

За його словами, головна мета відстежити - скільки поранений проїхав лікарень і чи виконувалися всі необхідні дії у кожній з них. Зокрема, йдеться про перев'язки, антибіотикотерапію та антибіотикопрофілактику.

“Оце все треба зрозуміти і зібрати в одну систему. І це не тільки медицина поля бою, не тільки догоспітальна допомога на рівні передових хірургічних груп, відділень і таке інше. Це не тільки робота самої лікарні. Це розуміння маршрутів евакуації, чи в кожній лікарні військовій або цивільній поранений отримує саме той обсяг, який має отримати”, - зазначив керівник ДОЗ Міноборони.