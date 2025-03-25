Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
ГоловнаЗдоров'я

Директора Вінницького кардіоцентру звільнили після інформації про неформальні платежі у медзакладі

Директора Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології Ігоря Данильчука звільнили після того, як МОЗ повідомив про неформальні платежі у закладі.

Директора Вінницького кардіоцентру звільнили після інформації про неформальні платежі у медзакладі
Вінницький регіональний центр серцево-судинної патології
Фото: Вінницький регіональний центр серцево-судинної патології

Посади втратили також декілька інших керівників медзакладу.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Рішення було ухвалено за результатами службової перевірки, проведеної за дорученням міського голови Сергія Моргунова.

За його словами, розпочато масштабну системну перевірку інших медичних закладів міста для виявлення та запобігання можливим порушенням.

Раніше у МОЗ повідомили, що у соцмережах з’явився допис про вимагання з пацієнтів коштів та медикаментів для проведення лікування та операції у Вінницькому кардіоцентрі. МОЗ та НСЗУ створили комісію і попередньо встановили, що пацієнти систематично мають проблеми із забезпеченням безоплатними ліками та медвиробами, хоча лікарня має все необхідне.

Також були виявлені розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів і були на обліку в медзакладі, та даними про проведені операції, внесеними в електронну систему охорони здоров'я.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies