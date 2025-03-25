Директора Вінницького кардіоцентру звільнили після інформації про неформальні платежі у медзакладі

Директора Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології Ігоря Данильчука звільнили після того, як МОЗ повідомив про неформальні платежі у закладі.

Посади втратили також декілька інших керівників медзакладу.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Рішення було ухвалено за результатами службової перевірки, проведеної за дорученням міського голови Сергія Моргунова.

За його словами, розпочато масштабну системну перевірку інших медичних закладів міста для виявлення та запобігання можливим порушенням.

Раніше у МОЗ повідомили, що у соцмережах з’явився допис про вимагання з пацієнтів коштів та медикаментів для проведення лікування та операції у Вінницькому кардіоцентрі. МОЗ та НСЗУ створили комісію і попередньо встановили, що пацієнти систематично мають проблеми із забезпеченням безоплатними ліками та медвиробами, хоча лікарня має все необхідне.

Також були виявлені розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів і були на обліку в медзакладі, та даними про проведені операції, внесеними в електронну систему охорони здоров'я.