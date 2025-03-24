Як на прифронтових територіях борються з туберкульозом — розповідають “Лікарі без кордонів”

Міжнародна організація “Лікарі без кордонів” проводить мобільний цифровий рентгенологічний скринінг на туберкульоз на Херсонщині.

Також у регіоні працюють мобільні клініки та здійснюється транспортування хворих.

Про це повідомили в організації 24 березня у Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

«Одним із серйозних наслідків війни стали масові збої в роботі громадського транспорту в сільській місцевості, – сказав Владислав Буцький, менеджер з медичної діяльності «Лікарів без кордонів».

За його словами деяким пацієнтам, якщо вони живуть у віддалених місцях, а у державних служб немає можливості організувати транспортування, організація може допомогти своєю “швидкою”.

Торік на Херсонщині “Лікарі без кордонів” транспортували своїми “швидкими” 107 пацієнтів для проведення втручань, пов’язаних із туберкульозом, включно з первинним обстеженням та госпіталізацією. Усі послуги організації – безоплатні.

Фото: Лікарі без кордонів

“Ми проводимо опитування кожного пацієнта, щоб оцінити, чи мав він туберкульоз у минулому, чи є у нього симптоми, які можуть свідчити про хворобу, і чи належить він до групи ризику”, - кажуть в організації.

Основні симптоми, що потребують обстеження: кашель із мокротинням понад два тижні, слабкість, підвищена температура.

Якщо виявляється один із цих чинників, або рентген показує можливу наявність туберкульозу, разки мокротиння пацієнта скеровують на лабораторну діагностику до регіональних лабораторій з дотриманням протоколів інфекційного контролю. Там проводять молекулярно-генетичний тест (GeneXpert MTB), результати якого отримують протягом двох годин.

Лікарі без кордонів

Лікування пацієнтів із туберкульозом, які можуть лікуватися амбулаторно, здійснює первинна медична допомога під наглядом і підтримкою обласного туберкульозного диспансеру. Пацієнти з тяжкою формою хвороби госпіталізуються до обласного туберкульозного диспансеру для проходження інтенсивної фази лікування.

Торік було проведено рентгенологічне обстеження понад 5300 осіб.