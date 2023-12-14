Кафку виганяли з аптеки: відомі українські блогери борються зі стигмою туберкульозу

Стигма не зникла

У листах Франц Кафка писав, що його ледь не викидали з аптеки, коли люди дізнавались, що письменник мав туберкульоз. Шопен не виходив з підвалу, бо його сторонились люди, які боялись отримати від композитора таку ж хворобу, з якою жив і Кафка. Звісно, зараз людей з туберкульозом з аптеки не виганяють і не змушують жити у підвалах. Та стигматизація залишилась. Й досі людина, яка живе з цією хворобою, отримує осудливі погляди та інколи чує схожі слова: «Обійдемо краще десятою дорогою».

Непросвітлене минуле позаду. Хоча інколи наша поведінка нас всякчас туди повертає. Люди еволюціонували технологічно. Сьогодні ми можемо читати Кафку зі смартфона (Айзек Азімов, певно, зрадів би, бо щось схоже він передбачив ще у середині 20 століття). Шопена також можемо слухати за допомогою різних девайсів. Цікаво, чи втік би Шопен із підвалу, якби знав, що хвороба аж ніяк не вплинула на його популярність за кілька століть. А навпаки підсилила його геніальність в очах інших — творити, попри пропасницю, кашель й постійну слабкість.

Соцмережі Кафки

Якби у Кафки був інстаграм, і якась графиня Помпадур була на нього підписана? Як би розвивались події? Кафка міг би багато розповісти про туберкульоз і порадити графині обстежуватись у лікаря чи лікарки, щоб попередити туберкульоз. Бо якщо у неї виявлять хворобу, її також можуть викинути з аптеки. Графиня, жінка вихована, не могла б допустити такого сорому. Тож налякавшись, що її виштовхають, пішла б негайно обстежуватись, порадивши це і своїм подругам — графиням, баронесам та герцогиням. Це один з інструментів, яким у той час можна було побороти стигму туберкульозу. Мовляв, на нього хворіють навіть аристократи й аристократки, тож обстежуватись треба усім. Звісно, треба було ще попрацювати над аптеками й підвалами. Але, погодьтесь, для того часу то вже чималий прогрес!

Українські блогери банять стигматизацію туберкульозу

Звісно, то все фантазія. Кафка не був блогером, хоча мав чималий потенціал. Та у нас є свої інфлюенсери та інфлюенсерки, популярні не менше за Кафку, а подекуди й значну більше. Вони разом з громадською спілкою «Твій сімейний лікар» борються зі стигматизацією туберкульозу. Мета цієї кампанії проста та зрозуміла: щороку проходити медичні огляди у сімейного лікаря чи лікарки, аби вчасно попереджати й виявляти туберкульоз.

Марк Куцевалов

Коміка та блогера Марка, мабуть, не знають лише бабусі, які зачитуються Кафкою десь у будинках стилю модерн на Подолі, слухаючи Шопена на патефоні. Та не будемо бентежитись, у кожного покоління свої кумири. Тож залишимо пана Франца і бабусь у спокої. Марка натомість знає чи не кожен українець та українка, які люблять сучасні розважальні шоу. Та тепер Марка знатимуть ще й як популяризатора антистигми туберкульозу. У своєму інстаграмі він опублікував ролик, який набрав вже тисячі переглядів. Марк розповідає, чому туберкульоз стосується кожного й кожної, чому не варто його боятись та де пройти обстеження, аби запобігти хворобі.

Саша Шабаліна

Комікеса та блогерка відома скетчами у соцмережах, що збирають величезні охоплення. Цікаво, як би Саша зіграла у скетчі графиню, яка підписана на Кафку в інстаграм й пише подружкам баронесам, що йти в аптеку краще після лікарського обстеження, бо інакше з аптеки викинуть і з голови злетить перука! Звісно, якщо ви хочете цей скетч побачити, напишіть це у коментарях під відео, де Саша майстерно забанила стигму туберкульозу, яка багатьом знайома.

Стигматизація шкодить

Найпоширеніша фейкова теза про туберкульоз, мовляв, його можуть отримати лише люди, що знаходяться у місцях позбавлення волі, або ж не мають визначеного місця проживання. Цьому є пояснення: низький імунітет, незбалансоване харчування, відсутність медичних обстежень тощо. Але це не завжди так. Шопен, Кафка, Леся Українка та Коцюбинський, які також мали туберкульоз, мали житло і у в’язницях не сиділи. Це також стосується тисяч людей сьогодні, які мають туберкульоз. Ще вчора вони могли викладати в університеті, писати статті або ж співати на сцені, а сьогодні лікують туберкульоз, щоб продовжити жити. Туберкульоз не обирає за статтю, расою та соціальним статусом. Він стосується кожного та кожної з нас.

Де обстежитись на туберкульоз

Все просто. Потрібно раз на рік проходити профілактичні обстеження у сімейного лікаря чи лікарки. Але якщо у вас є симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз — запишіться на прийом вже зараз, аби бути спокійними за себе та своїх близьких. Щоб сповна переконатись у своєму здоров’ї не забудьте у сімейного лікаря чи лікарки пройти й безоплатний тест на ВІЛ та вірусні гепатити. Уявіть, аби Кафка і Шопен мали таку можливість. Можливо, сьогодні ми мали б «Лікарську симфонію» чи роман «Перевтілення аптеки», де йшлося б про медика чи медикиню, які ходять по аптеках і не дозволяють звідти виганяти людей, які лікуються проти туберкульозу.

Сучасне лікування туберкульозу

Сьогодні хворобу можна вилікувати за 6 місяців. Звісно, бувають випадки, коли на це знадобиться більше часу. Лікування відбувається амбулаторно — тобто, без госпіталізації. Через 14 днів від початку вживання препаратів, людина з відкритою формою вже не може передавати хворобу, тож проходити решту лікувального курсу може не перериваючи роботу, навчання та спілкування з близькими.

Людство прогресувало технологічно й науково. Ми можемо лікувати хвороби, які раніше забирали тисячі й мільйони життів. Та хвороби й досі можуть бути небезпечними, якщо забувати про вчасне медичне обстеження. За назвами хвороб стоять тисячі людей, які прямо зараз намагаються вилікуватись й мати шанс на життя. Кожен та кожна з них заслуговує на любов і повагу. Не хочеться бути схожими на людей, які виганяли Кафку з аптеки й заганяли Шопена до підвалу. Краще бути тими, хто дає надію й підтримку. Разом ми сильні, порізно — ослаблені. Хворобам та епідеміям людство завжди давало раду, коли об’єднувалось. А поки ви ділитесь цією статтею з близькими та друзями — не забудьте почитати ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та дивіться у ютубі.