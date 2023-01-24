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Україна оновила стандарти лікування туберкульозу

Нові норми дозволять підвищити якість лікування, знизити рівень захворюваності, інвалідизації та смертності.

Україна оновила стандарти лікування туберкульозу
Фото: МОЗ

Україна першою в європейському регіоні привела національні стандарти охорони здоров’я для лікування туберкульозу у відповідність до рекомендацій ВООЗ 2022 року.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Оновлені стандарти спрямовані на удосконалення нормативної бази на засадах доказової медицини та рекомендацій ВООЗ. Вони дозволять підвищити якість лікування, знизити рівень захворюваності, інвалідизації та смертності, а також зменшити витрати та ризики для пацієнтів.

Оновлена редакція стандартів має такі напрями: 

  • охорона громадського здоров’я та профілактика туберкульозу,
  • систематичний скринінг на туберкульоз серед груп підвищеного ризику,
  • діагностика та лікування туберкульозу, в тому числі із лікарською стійкістю,
  • ведення ВІЛ-інфекції та інших супутніх захворювань у людей, хворих на туберкульоз,
  • ведення туберкульозу дітей та підлітків.

Зокрема, оновлено стандарти ведення туберкульозу дітей та підлітків, включно з питанням вакцинації БЦЖ серед ВІЛ-інфікованих дітей, удосконалено підходи до діагностики ТБ у дітей та підлітків, запроваджено інтегрований алгоритм ухвалення рішення про лікування дітей віком до 10 років з імовірним туберкульозом легень, описані сучасні підходи до формування педіатричних схем лікування ТБ.

Оновлено стандарти лікування чутливого туберкульозу за віковими категоріями та тяжкістю захворювання. Запроваджені скорочені 4-місячні схеми лікування чутливого туберкульозу замість традиційних 6-місячних режимів.

Оновлені стандарти лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ), що передбачають регулювання питань щодо вибору сучасних режимів терапії із пріоритетом повністю пероральних схем лікування. Україна першою в Європейському регіоні впроваджує інноваційні режими лікування BPaLM/BPaL в рамках рутинного використання. 

“Завдяки режиму BPaL загальна тривалість лікування пацієнтів з ЛС-ТБ скорочується майже втричі: 6-9 місяців проти 18-24 місяців, пацієнтам більше не потрібно протягом багатьох місяців отримувати болісні ін’єкції. За результатами клінічних досліджень, цей режим збільшує шанси на одужання до 90 %”, – зазначили у МОЗ.

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