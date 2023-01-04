ЄС підтримує тестування на коронавірус перед вильотом для рейсів з Китаю

Також розглядається рекомендація щодо носіння масок на цих рейсах.

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Більшість країн Європейського Союзу підтримує впровадження тестування на COVID перед вильотом для мандрівників з Китаю. Пекін планує зняти обмеження на поїздки для своїх громадян попри хвилю COVID-інфекцій.

Про це пише Reuters з посиланням на Європейську комісію.

Спільний підхід члени ЄС сформували на зустрічі у Комітету безпеки охорони здоров’я, до якого входять національні експерти у сфері охорони здоров’я з 27 країн блоку. Наступне засідання відбудеться сьогодні, 4 січня.

Комісія підготувала проєкт пропозицій, де йдеться про рекомендації щодо носіння масок на рейсах з Китаю, моніторинг стічних вод для літаків, що прибувають з Китаю, геномне спостереження в аеропортах, посилений моніторинг та секвенування, а також підвищену пильність ЄС щодо тестування та вакцинації.

Всі країни ЄС погодилися, що їм потрібен скоординований підхід, аби впоратися з наслідками збільшення кількості подорожей з Китаю до Європи після того, як 8 січня Китай скасує свою жорстку політику щодо пандемії.

Водночас минулого тижня Європейський центр з профілактики та контролю захворювань заявив, що наразі не рекомендує вживати заходів щодо мандрівників з Китаю. Так, варіанти ковіду, які циркулюють у Китаї, вже є в Європейському Союзі. Громадяни ЄС мають відносно високий рівень вакцинації, а потенціал для імпортних інфекцій є низький порівняно зі щоденними зараженнями в ЄС, а з цим зараз справляються системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, з 5 січня США вимагатимуть ковід-тести у мандрівників з Китаю.