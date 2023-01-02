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Від коронавірусу помирає в тиждень від 50 до 70 українців, – Лапій

Більшість з них – люди віком понад 60 років.

Від коронавірусу помирає в тиждень від 50 до 70 українців, – Лапій
Фото: EPA/UPG

В Україні зафіксовано різке зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це заявив імунолог, дитячий інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, інформує Суспільне.

"Ситуація загрозлива. Ми не знаємо реальної ситуації. Ми керуємося офіційними даними – це є точно. В тиждень помирає від 50 до 70 людей від підтвердженого COVID-19", – зазначив він.

Лапій додав, що з цих 50-70 померлих 90% – люди віком понад 60 років.

Голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький також розповів про різке зростання кількості хворих на коронавірус.

"Ми маємо різке зростання кількості захворівших на COVID-19. Якщо порівнювати позаминулий тиждень і минулий тиждень – це приріст 3 000 людей, які захворіли на коронавірус", – сказав Радуцький.

При цьому збільшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом, але різко зменшився темп вакцинації.

"Минулого тижня – всього 47 000 вакцинованих людей. При тому, що вакцина є в наявності. Сьогодні на складах України – близько 8 млн доз вакцини. Це вакцина, яка адаптована до штаму Омікрон, який сьогодні вирує в Європі та Азії", – додав Радуцький.

З одного боку, збільшується кількість хворих у світі, з іншого боку, Омікрон – це той штам, який вже зрозумілий.

"Тому сьогодні ми маємо значне зниження кількості важких станів захворювання на COVID-19 і відносно невеликий відсоток летальних випадків, які ми сьогодні фіксуємо. Найбільше у людей після 60 років та у людей з хронічними захворюваннями", – пояснив він.

Нагадаємо, карантин через коронавірус продовжили до квітня 2023 року. 

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