Зараз заклад функціонує на 10% потужності.

Перша леді України Олена Зеленська оголосила одним з пріоритетів роботи її благодійної Фундації збір на відновлення міської лікарні в Ізюмі.

Про це вона заявила під час презентації ініціативи у Парижі, йдеться на сайті президента.

“Російські військові вкрали майже все вціліле обладнання, ліжка з ковідного відділення, кисневі концентратори”, – зазначила Зеленська.

Ізюмська центральна міська лікарня – один із найбільших медичних закладів на деокупованій Харківщині. До війни лікарня обслуговувала майже 150 тисяч осіб, там працювали 547 фахівців.

Зараз заклад функціонує на 10% потужності. Під час окупації було розгромлено чотири операційні блоки та реанімацію, знищено томограф, пошкоджено шахту ліфта. В усіх корпусах вибито вікна, стіни мають сліди осколкових влучань.

Попри руйнування лікарі продовжують рятувати життя та здоров’я пацієнтів, котрих стає дедалі більше. До хронічних і сезонних захворювань, які посилюються через відсутність тепла та світла, додаються складні травми: люди підриваються на мінах-“пелюстках”.

До найближчої лікарні – 120 км небезпечними замінованими дорогами.

У презентації взяла участь перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон. “Ми завжди будемо разом з вами. Франція завжди буде поруч. Відновлення найбільшої лікарні в Ізюмі – те, що об’єднує нас сьогодні”, – сказала Макрон.

Нагадаємо, у місті Ізюм на Харківщині унаслідок бойових дій пошкоджено чи знищено 80% будівель.