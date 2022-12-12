На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ отримало декілька партій гуманітарки з-за кордону

Серед допомоги - вакцина проти грипу, дозиметри, засоби індивідуального захисту.

МОЗ отримало декілька партій гуманітарки з-за кордону
Фото: Пресслужба Тернопільської ОВА

Міністерство охорони здоров'я України отримало від міжнародних партнерів більше 200 палет гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, МОЗ отримало:

  • антисептичні засоби — 163 палети;
  • засоби індивідуального захисту — 81 палета;
  • калій йодид — 6 палет;
  • дозиметри — 12 коробок;
  • вакцина проти грипу GCFLU — 10 коробок;
  • лікарські засоби — 18 палет.

Цього тижня гуманітарну допомогу МОЗ отримало від Федерації іудейських релігійних громад і організацій України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), МАГАТЕ, Національного комітету Червоного Хреста України, фармацевтичної компанії “Дарниця”, благодійного фонду “Гуманітарні ініціативи”, гуманітарної організації США “Direct Relief”.

Нагадаємо, Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від Республіки Сербія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також