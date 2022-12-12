МОЗ отримало декілька партій гуманітарки з-за кордону

Серед допомоги - вакцина проти грипу, дозиметри, засоби індивідуального захисту.

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Міністерство охорони здоров'я України отримало від міжнародних партнерів більше 200 палет гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, МОЗ отримало:

антисептичні засоби — 163 палети;

засоби індивідуального захисту — 81 палета;

калій йодид — 6 палет;

дозиметри — 12 коробок;

вакцина проти грипу GCFLU — 10 коробок;

лікарські засоби — 18 палет.

Цього тижня гуманітарну допомогу МОЗ отримало від Федерації іудейських релігійних громад і організацій України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), МАГАТЕ, Національного комітету Червоного Хреста України, фармацевтичної компанії “Дарниця”, благодійного фонду “Гуманітарні ініціативи”, гуманітарної організації США “Direct Relief”.

Нагадаємо, Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від Республіки Сербія.