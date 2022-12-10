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Для відновлення зруйнованих Росією медзакладів треба більше мільярда доларів, - МОЗ

Для розбудуви закладів сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро.

Для відновлення зруйнованих Росією медзакладів треба більше мільярда доларів, - МОЗ
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Щоб відновити медичні заклади, які зруйнувала РФ, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів.  

Про це повідомила пресслужба МОЗ

“Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро”, - йдеться у повідомленні. 

Загалом за час війни росіяни зруйнували 144 медзаклади та ще понад тисячу пошкодили.  

Найбільше постраждали медзаклади на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині.  

Зараз МОЗ фіналізує План відновлення медичної системи, який стане частиною масштабного Плану відновлення України.  

За даними МОЗ, наразі в українських лікарнях  працює більше ніж 3 тис. генераторів та понад 1 тис. станцій Starlink. Втім, медзаклади додатково потребують ще кількох тисяч генераторів та запасу палива до них, станцій супутникового інтернету Starlink та низку критично-важливого медичного обладнання.  

Як раніше повідомлялось, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують тимчасово призупинити планові операції та госпіталізації через можливий блекаут. Це знизить навантаження на лікарні та надасть можливість надавати екстрену допомогу.

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