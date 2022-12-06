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МОЗ рекомендує призупинити планові операції

Проте, лікар приймає остаточне рішення щодо кожного пацієнта.

МОЗ рекомендує призупинити планові операції
Фото: Анна Ютченко

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують тимчасово призупинити планові операції та госпіталізації через можливий блекаут.

Це знизить навантаження на лікарні та надасть можливість надавати екстрену допомогу, зазначають у міністерстві

У відомстві уточнюють, що до невідкладної допомоги відносяться: 

  • екстрені втручання, які здійснюються негайно або протягом кількох годин;
  • термінові операції  – виконання може здійснюватись у межах доби. 

"У межах підготовки системи охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження, пов’язаного із ймовірним знеструмленням, тимчасово призупиняються планові операції (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта) та планова госпіталізація до закладів охорони здоров’я. Вони будуть проведені при стабілізації ситуації з енергопостачанням й, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більшу кількість пацієнтів", – повідомляють у міністерстві.

Проте, лікар приймає остаточне рішення щодо ургентності або плановості випадку кожного пацієнта. 

Нагадаємо, що Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від Республіки Сербія.

Також Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк проведуть навчання для медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги. 

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