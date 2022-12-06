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Кличко закликав заклади торгівлі повідомити, якщо вони готові працювати під час блекауту

Інформація про працюючий бізнес публікуватиметься на офіційних ресурсах КМДА.

Кличко закликав заклади торгівлі повідомити, якщо вони готові працювати під час блекауту
Фото: КМДА

Київська міськдержадміністрація збирає дані про бізнес та підприємців, які готові працювати на автономних джерелах живлення під час відключень електроенергії.

Про це повідомив у Телеграм мер столиці Віталій Кличко.

"Ми склали перелік та поширили адреси окремих магазинів, торгових мереж та ТРЦ. Цей перелік постійно розширюватимемо, оскільки до нас звертаються представники приватного бізнесу, магазини, аптеки, заклади харчування, побутового обслуговування, які готові працювати для забезпечення потреб киян у разі надзвичайної ситуації", – повідомив Кличко.

За його словами, підприємці можуть залишити інформацію про свої об'єкти через спеціальну форму. Інформація про працюючий бізнес публікуватиметься на офіційних ресурсах КМДА та в соцмережах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо Росія завдасть нових ударів по критичній інфраструктурі України і повністю зникне електропостачання, у Києві продовжать роботу окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ.

Також Кличко зазначив, що повної евакуації з Києва в разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

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