​Поліція Молдови порушила кримінальну справу через падіння ракети в Бричанах

Секретар РНБО Данілов заявив, що у Молдові впала російська ракета.

Прикордонна поліція Молдови порушила кримінальну справу після того, як у Бричанах знайшли уламки ракети.

Про це повідомило МВС Молдови, інформує NewsMaker.

Зазначається, що правоохоронці досліджують місце падіння ракети. Сьогодні виявили ще кілька уламків.

Зібрані докази та документи передадуть до Прокуратури у справах боротьби з організованою злочинністю.

Нагадаємо, вчора неподалік Бричан співробітники Прикордонної поліції виявили ракету, що впала під час масованого ракетного обстрілу.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на території Молдови впала російська ракета.

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через масовану ракетну атаку на Україну.