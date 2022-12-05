Санду закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

Одна з російських ракет 5 грудня впала на території Молдови.

Президент Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію на тлі нової масованої ракетної атаки по Україні.

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

За її словами, Молдова рішуче засуджує російські атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру України.

"Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", — написала Санду.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на падіння російської ракети на територію Молдови.

23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося відключення електроенергії в Молдові, котре торкнулося всієї країни.